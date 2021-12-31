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Bilal Sonses: Aldatılmam 250 şarkı yaptırdı

Son şarkısı 'İçimdeki Sen'in hikayesini anlatan Bilal Sonses, "Bu parçanın özünde aşk ve aldatılma meselesi var" ifadelerini kullandı. Sonses, sözlerine, "Aldatıldığımda daha 16 yaşındaydım. Bu duyguları çok yoğun yaşadığım bir dönemdi. Bu olay bana iki yüz belki de iki yüz elli şarkı yazdırdı. Bu şarkı bunlardan sadece biriydi" dedi

31.12.2021 - 08:53 | Güncelleme: FİSKOS
HABERTURK.COM

  • Şarkıcı Bilal Sonses (28), YouTube'da yayınlanan ve psikolog Gökhan Çınar'ın sunduğu 'Katarsis' adlı programa konuk oldu. Samimi açıklamalarda bulunan Sonses, çocukluğunu, büyüme hikayesini, babasının vefatından sonraki yaşantısını ve müzikal hayatını anlattı.

  • "KENDİMLE MUTLU OLMAYI ÖĞRENDİM"

    Hakkında bilinmeyenleri de açıklayan Bilal Sonses, sözlerine, "Kariyer olarak hayal ettiğim şeylerin çok ötesinde güzel bir dönemdeyim. İçeride biraz daha karmaşık bu durum. Bazı şeylere alışmaya çalışıyorum. Karmaşık ama yine de güzel bir dönem yaşıyorum diyebilirim. Genellikle kendi halimdeyim. Sakinliği ve sessizliği çok seviyorum. Kendimle mutlu olabilmeyi öğrendim. Hayatta çok büyük isteklerim yoktur. Çok kısıtlı şeylerden keyif alabiliyorum. Gece hayatı gibi alışkanlıklarım hiç olmadı mesela. Genellikle dostlarımla ve ailemle vakit geçirmekten çok büyük mutluluk duyuyorum." şeklinde başladı.

  • "ŞİMDİ HİÇBİR ŞEYİN TADI YOK GİBİ"

    Çocukluğuna ait anılarını paylaşan şarkıcı, "Babamı dokuz yaşında kaybettiğim için kendi halinde mütevaziıbir ailede büyüdüm. Ben, annem, anneannem, dedem ve dayım ile yaşadım. O dönemler çok mutlu olduğumu düşünüyordum. Şimdilerde ise hiçbir şeyin tadı yok gibi. Annem, babamın vefatından dolayı bana hep güçlü davrandı. Hem anne hem de baba olan bir annem oldu uzun yıllar. Çalışıp, bana bakıyordu. Şimdi düşündüğümde o yaşta bir kadına göre çok ağır yükler edinmişti. Babamı çok hatırlamıyorum. Ben beş yaşındaydım zaten annem ve babam ayrılmışlardı. Babamı çok az görebiliyordum. Onu hayal meyal hatırlıyorum. Çok sempatik biri olduğunu biliyorum. Küçükken onunla boşanmaları yüzünden pek vakit geçiremedik. Bence eşler elbette boşanabilir bu çok doğal bir şey ama çocuklarını neye maruz bırakıldığına dikkat etmeliler. O an belki o stres ve sinirle belki çocuğu düşünemiyorsun ama o çocukta ileride bu durumun yansımaları çok farklı oluyor. O dönemleri hatırladığımda çok korkmuştum, ağlamıştım. İleride ise çok fazla enkaz bırakmıştır bende. Ben babamın müzisyen tarafıyla tanışabildim. Hayata dair hatırladığım ilk şeylerden biridir bu. Yanlış hatırlamıyorsam iki buçuk yaşındayken boş kaset karşısında ben, annem ve babam şarkı kaydetmeye çalışıyorduk." dedi.

  • "BABAMIN VEFATINI YAŞIM İLERLEDİKÇE İDRAK ETTİM"

    Çocukluk anılarını anlatmaya devam eden Sonses, sözlerini şu şekilde sürdürdü:

    Bu hayatta hep tedbirli olmamı öğreten kişi annemdir. Şu an bile hayatımın her noktasında onun söylediklerini yaşıyorum. Babam o zamanlarda da sahneye çıkıyordu. Dolayısıyla geç saatlerde eve geliyordu ve bu durum evlilikleri açısından sağlıklı bir durum yaratmadı. Onun ölümünü ise okuldan döndüğüm bir gün öğrendim. İlkokul dördüncü sınıfa gidiyordum ve sabahçıydım. Öğlen saat on iki gibi okuldan çıkacaktım. O gün annem gelip, beni okuldan alacaktı. O dönemler telefon da olmadığı için ben annemi bekledim, bekledim ama o gelmedi. Tam hatırlayamıyorum, ardından ben eve tek gittim. Eve tam girmek üzereyken evin önünde bir sürü ayakkabı gördüm. Çocukluğuma kazınan o fotoğrafı hiç unutmam. O dönem bu durum karşısında ağladım ama tam olarak ne olduğunu anlamamıştım. Çünkü o yaşta anlamıyorsunuz. Ölümün de tam olarak ne olduğunu bilmiyorsunuz. Babam herhalde bir ay sonra geri gelecek gibi geliyordu. Zaman geçtikçe bunun etkinlerini daha net anladım. Okulda mesela, 'Baban ne iş yapıyor?' diye sorduklarında kalakalıyordum. Böyle sorulara maruz kalarak anlıyorsunuz. Babamın şarkılarını sürekli dinlerim. Çok fazla anı paylaşamadığım için hatırladıklarım çok sınırlı. Kendisi zamanında müzik sektöründe olduğu için onun arkadaşlarıyla denk geldiğim zaman, 'Bana bir anınızı anlatır mısınız? Nasıl biriydi? Neler yapıyordu?' gibi sorular soruyorum onlara. Yirmi sene önceki şeyleri soruyorum ama en ince ayrıntısına kadar anlatmalarını istiyorum genellikle. Esir alıyorum çoğu zaman bu insanları. Babamın nasıl biri olduğu kafamda otursun istiyorum. Biraz da kendi içimde onu yeni yeni affetmeye çalışıyorum. Onun da ne yaşadığını bilemeyiz tabii.

  • "ÇOCUKLUĞUMDA ŞARKILARIMI CD’YE ÇEKİP, SATARDIM"

    Müzik ile olan bağını anlatan Bilal Sonses, o günleri şu şekilde aktardı:

    Ergenlik dönemimde bizimkilere çok çektirdim. Okulumu bitirmem için bana çok nasihat ettiler. Bana, 'Müziğini yap ancak yine de bir diploman olsun' derlerdi. Anneannem ile aramız çok iyiydi. Yanında büyüyen tek torunu ben olduğum için aramızda çok ayrı bir bağ oldu hep. Annem gençliğini çalışarak geçirdiği için üstümde anneannemin emeği de çok fazladır. Çocukluğum ve gençliğim yanında geçti. On üç, on dört yaşlarımda kayıt almaya şarkıcılıkla uğraşmaya başlamıştım. Rap müzik ile başladım hatta. O zaman yeni yeni kayıt programlarına ilgi duyuyordum. Hazır alt yapıların üstüne söz yazıp, kaydetmeye çalışıyordum. İşi ciddiye alıp, şarkı haline getirmeye başladığımda bu yaşlardaydım. Şarkılarımın içeriğinde oldum olası hep aşk vardı. Zamanında kaydettiğim şarkıları CD’lere çekip, arkadaşlarıma satmaya başlamıştım. Bunu yaptığımda on yedi yaşındaydım.

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