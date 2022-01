"BABAMIN VEFATINI YAŞIM İLERLEDİKÇE İDRAK ETTİM"

Çocukluk anılarını anlatmaya devam eden Sonses, sözlerini şu şekilde sürdürdü:

Bu hayatta hep tedbirli olmamı öğreten kişi annemdir. Şu an bile hayatımın her noktasında onun söylediklerini yaşıyorum. Babam o zamanlarda da sahneye çıkıyordu. Dolayısıyla geç saatlerde eve geliyordu ve bu durum evlilikleri açısından sağlıklı bir durum yaratmadı. Onun ölümünü ise okuldan döndüğüm bir gün öğrendim. İlkokul dördüncü sınıfa gidiyordum ve sabahçıydım. Öğlen saat on iki gibi okuldan çıkacaktım. O gün annem gelip, beni okuldan alacaktı. O dönemler telefon da olmadığı için ben annemi bekledim, bekledim ama o gelmedi. Tam hatırlayamıyorum, ardından ben eve tek gittim. Eve tam girmek üzereyken evin önünde bir sürü ayakkabı gördüm. Çocukluğuma kazınan o fotoğrafı hiç unutmam. O dönem bu durum karşısında ağladım ama tam olarak ne olduğunu anlamamıştım. Çünkü o yaşta anlamıyorsunuz. Ölümün de tam olarak ne olduğunu bilmiyorsunuz. Babam herhalde bir ay sonra geri gelecek gibi geliyordu. Zaman geçtikçe bunun etkinlerini daha net anladım. Okulda mesela, 'Baban ne iş yapıyor?' diye sorduklarında kalakalıyordum. Böyle sorulara maruz kalarak anlıyorsunuz. Babamın şarkılarını sürekli dinlerim. Çok fazla anı paylaşamadığım için hatırladıklarım çok sınırlı. Kendisi zamanında müzik sektöründe olduğu için onun arkadaşlarıyla denk geldiğim zaman, 'Bana bir anınızı anlatır mısınız? Nasıl biriydi? Neler yapıyordu?' gibi sorular soruyorum onlara. Yirmi sene önceki şeyleri soruyorum ama en ince ayrıntısına kadar anlatmalarını istiyorum genellikle. Esir alıyorum çoğu zaman bu insanları. Babamın nasıl biri olduğu kafamda otursun istiyorum. Biraz da kendi içimde onu yeni yeni affetmeye çalışıyorum. Onun da ne yaşadığını bilemeyiz tabii.