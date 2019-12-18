Maddi sıkıntılar içindeki Kayserispor'la sözleşmesini tek taraflı fesheden Bilal Başacıkoğlu, İngiliz ekiplerinin transferdeki gözdesi oldu. Hollanda basınında yer alan haberlere göre; 24 yaşındaki futbolcuya Ada'dan Hull City, Norwich ve Leicester talip oldu. Şu an serbest durumda bulunan Bilal'in transferinin önümüzdeki günlerde netleşmesi bekleniyor. Oyuncunun menajeri Yalçın Zöhre, konuyla ilgili Hollanda basınına yaptığı açıklamada "3 kulüp de birbirinden köklü geçmişe sahip. Bu sebeple ilgilerini ne reddedebilir ne de onaylayabilirim" ifadelerini kullandı.

Kayserispor'un 2018-2019 sezonunun başında Feyenoord'dan kadrosuna kattığı Bilal, 33 lig maçında görev aldı.