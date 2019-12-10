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Bilal Başacıkoğlu, Kayserispor'dan ayrıldı

Süper Lig ekiplerinden İstikbal Mobilya Kayserispor'un oyuncusu Bilal Başacıkoğlu takımdan ayrıldığını duyurdu.

10.12.2019 - 21:51 | Güncelleme:
Bilal Başacıkoğlu

Daha önce kadro dışı bırakılan ve tek taraflı fesih hakkı elde eden 24 yaşındaki futbolcu, sosyal medya hebasından yaptığı açıklamada, kulüpte oynadığı süre boyunca takımı için elinden geleni yaptığını belirtti.

"Her iki taraf adına da bir son olması en doğrusu." ifadesini kullanan Bilal Başaçıkoğlu, güzel arkadaşlıklar kurduğu Kayseri'den ayrıldığı için üzüldüğünü kaydetti.

Bilal Başacıkoğlu'nun ayrılışıyla ilgili Kayserispor Kulübü Basın Sözcüsü Mustafa Tokgöz, AA muhabirine yaptığı açıklamada oyuncuya bundan sonraki hayatında başarılar dileklerini söyledi.

Hollanda'nın Feyenoord kulübünden 2018-2019 sezonunda Kayserispor'a transfer olan Bilal Başacıkoğlu, sarı-kırmızılı ekiple 33 lig maçına çıkmış, gol atma başarısı gösterememişti.

 

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