BİK Genel Müdürü Rıdvan Duran'dan 17 Ağustos mesajı:

BİK'ten yapılan açıklamaya göre, Duran mesajında, Türkiye tarihinin en ağır ve yıkıcı depremleri arasında yer alan Marmara Depremi'nin üzerinden 21 yıl geçtiğini anımsatarak, depremin acılarının ilk günkü gibi taze olduğu aktardı.
Kendisinin de depremi Sakarya'da yaşadığını belirten Duran, 17 Ağustos depreminde binlerce vatandaşın hayatını kaybettiğini ve yaralandığını, manevi açıdan ülkenin oldukça zor günler geçirdiğini ifade etti.
Duran, acil durumlarda iletişimin önemine dikkati çekerek, deprem sonrası bölgenin Türkiye ile iletişiminin kesildiğini, felaketin boyutunun dönemin Başbakanı tarafından medyanın kısıtlı teknolojik imkanları kullanılarak duyurulduğunu hatırlattı.
Deprem sonrası bölgenin yeniden ayağa kaldırılması, sorunların hızlı bir şekilde çözülmesi noktasında devletin tüm kurumlarının yanı sıra sivil toplum kuruluşları ile özellikle de ulusal ve yerel medyanın önemli rol oynadığını vurgulayan Duran, şunları kaydetti:
"17 Ağustos Marmara Depremi'nde ailelerini güvence altına almaya çalışan gazeteciler, aynı zamanda da görevlerini sürdürmeye ve halkı bilgilendirmeye çalıştılar. İletişime en çok ihtiyaç olduğu o günlerde gazeteci arkadaşlarımız son derece kısıtlı imkanlarla, yaşamış oldukları sorunları bir tarafa bırakarak vatandaşların sorunlarının çözümü için gece gündüz demeden çalıştılar. Kurulan çadırlarda tüm imkansızlıklara rağmen mesleklerini icra eden, yaşadıkları şehrin sorunlarının çözümüne katkı sağlayan, okuyucularına gazetesini ulaştırmaya çalışan gazeteci arkadaşlarımızı da hiç unutmadık, unutmayacağız. Kendilerine şükranlarımı sunuyorum."
- "Gazetelerimizin, bundan sonra da yanlarında olmayı sürdüreceğiz"
Rıdvan Duran, deprem dönemi ve sonrasında gazetelerin yaşadıkları sorunların artık geride kaldığının altını çizerek, şöyle devam etti:
"Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları ve İletişim Başkanımız Fahrettin Altun'un görüşleri doğrultusunda, Basın İlan Kurumu olarak gazetelere destek olmaya devam edeceğiz. Sunulan destek ve imkanlar, gazetelerimize özellikle de pandemi sürecinde yaşamsal anlamda büyük katkı sağlıyor. Demokrasimizin vazgeçilmez unsurları arasında önemli bir konuma sahip olan gazetelerimizin, bundan sonra da yanlarında olmayı sürdüreceğiz."
Depremde hayatını kaybeden vatandaşlara ve gazetecilere Allah'tan rahmet dileyen Duran, sevdiklerini kaybedenlerin acı ve kederlerini paylaştığını dile getirerek, böyle acıların bir daha yaşanmaması temennisinde bulundu.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!