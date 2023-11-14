BİHTER FİLMİNİN KONUSU NE?

Sevilmeye aç Bihter; zengin, saygıdeğer, ancak yaşça kendisinden büyük Adnan’ı, toplumun ve para avcısı annesinin ona yaftaladıklarından kurtulmak için bir çıkış bileti olarak görür. Fakat çok geçmeden kocasının ona olan ilgisinden tatmin olmadığını, her genç kadın gibi başka ihtiyaçları olduğunu keşfeder. Bihter, Adnan’ın ailesinin genç ve yakışıklı üyesi Behlül’le yasak aşk yaşayacak ve bu aşk için ölmeyi bile göze alacak kadar cesur bir kadındır. Ancak Bihter’in kendini keşfetme ve özgürlük arayışına ne hanımı olduğu yalıdaki insanlar ne de yaşadığı dönem hazırdır.