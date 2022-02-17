AŞK YENİDEN

Öte yandan özel hayatını gözlerden uzak yaşayan Bige Önal, geçtiğimiz yıl meslektaşı Aras Bulut İynemli ile birlikteliğini sonlandırmıştı. Ancak ikilinin, ayrıldıktan kısa bir süre sonra ilişkilerine bir şans daha tanıdığı konuşulmuştu.