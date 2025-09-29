Biga nerede? Biga hangi şehirde, ilde, bölgede?

"Biga hangi şehirde?" sorusu sıklıkla merak ediliyor ve yanıtı Çanakkale olarak karşımıza çıkıyor. Ancak Biga'yı tanımlamak için bu idari bilgi yeterli değil. İlçe, Çanakkale'nin idari bir parçası olmasına rağmen, coğrafi ve ekonomik olarak Balıkesir'in Bandırma ilçesine daha yakın bir profil çiziyor. Nüfusu ve ekonomik hacmiyle merkez ilçeyi dahi zorlayan Biga, bir 'ilçe'den çok daha fazlasını ifade ediyor. Burası, Türkiye'nin pirinç ambarlarından biri, et borsasının belirlendiği ve dev sanayi tesislerinin bulunduğu stratejik bir nokta. Biga'nın konumu, onu Biga Yarımadası'nın en kritik noktası haline getiriyor. İşte Biga'nın konumu ve tüm özellikleri hakkında bilmeniz gerekenler...

BİGA HANGİ İLDE VE HANGİ ŞEHİRDE BULUNUYOR?

"Biga hangi ilde?" ve "Biga hangi şehirde?" sorularının idari cevabı net bir şekilde Çanakkale'dir. Biga, Çanakkale ilinin 12 ilçesinden biridir ve nüfus bakımından en büyüğüdür. Çanakkale Büyükşehir Belediyesi statüsünde olmamakla birlikte, Biga ilçe merkezi ve ona bağlı belde ve köylerle birlikte Çanakkale vilayetinin önemli bir parçasını oluşturur.

Ancak Biga'nın coğrafi konumu, onun idari merkez olan Çanakkale kent merkezinden (yaklaşık 90 km) çok, Balıkesir'in Bandırma ilçesine (yaklaşık 60 km) daha yakın olmasını sağlar. Bu durum, Biga'nın sosyal ve ticari ilişkilerinin Çanakkale merkezden ziyade Bandırma ve Bursa yönünde daha güçlü olmasına yol açmıştır. Dolayısıyla, idari olarak Çanakkale'ye bağlı olsa da, Biga'yı Güney Marmara'nın bir parçası olarak düşünmek daha doğru bir coğrafi tanımlama olacaktır.

BİGA HANGİ BÖLGEDE YER ALIR? "Biga hangi bölgede?" sorusunun yanıtı, Marmara Bölgesi'dir. Biga, Marmara Bölgesi'nin güneybatı kesiminde, Güney Marmara olarak adlandırılan bölümde yer alır. İlçenin bulunduğu coğrafi alan, adını bizzat kendisinden alan "Biga Yarımadası" üzerindedir. Tarihsel olarak "Troad" (Troya bölgesi) olarak da bilinen Biga Yarımadası, Asya kıtasının en batı uçlarından biridir. Bu yarımada, kuzeyde Marmara Denizi, batıda Çanakkale Boğazı ve güneyde Ege Denizi (Edremit Körfezi) ile çevrilidir. Biga ilçesi ise bu yarımadanın Marmara Denizi'ne bakan kuzeydoğu kesiminde konumlanmıştır. İlçe merkezi içeride olsa da, Karabiga beldesi üzerinden Marmara Denizi'ne önemli bir kıyısı ve limanı bulunur. BİGA KONUMU NEDİR? "Biga konumu nedir?" sorusu, ilçenin stratejik önemini vurgular. Biga, verimli Biga Ovası'nın üzerine kurulmuştur. İlçeye hayat veren ana su kaynağı, mitolojideki adıyla Granikos (Granicus) olarak bilinen Biga Çayı'dır. Bu ova, ilçenin tarımsal kimliğinin temelini oluşturur. Ulaşım açısından Biga, çok kilit bir noktadadır. Avrupa'yı Asya'ya bağlayan 1915 Çanakkale Köprüsü'nün hemen doğusunda, Çanakkale-Bursa-Ankara ve Çanakkale-İzmir yollarının kesişim noktalarından birine yakındır. D200 (E90) karayolu, Biga'yı batıda Lapseki ve Çanakkale'ye, doğuda ise Bandırma, Balıkesir ve Bursa'ya bağlayan ana ulaşım arteridir. Bu konum, Biga'yı hem tarımsal ürünlerin hem de sanayi mallarının lojistiği için hayati bir merkez haline getirir. 1915 Çanakkale Köprüsü'nün açılması, Biga'nın Trakya ve Avrupa ile olan bağlantısını daha da güçlendirmiştir.

"BİGA NEREDE?" SORUSUNUN TARİHTEKİ YANITI "Biga nerede?" sorusunun tarihi cevabı, dünya tarihinin en önemli anlarından birinde gizlidir. Biga ilçesine hayat veren Biga Çayı, antik çağdaki adıyla Granikos Irmağı'dır. MÖ 334 yılında, Makedon Kralı Büyük İskender, Pers İmparatorluğu'na karşı Asya seferinin ilk ve en kritik savaşını bu ırmağın kıyılarında vermiştir. Granikos Savaşı olarak tarihe geçen bu muharebede Büyük İskender, Pers ordusunu yenilgiye uğratarak Anadolu'nun kapılarını kendisine açmıştır. Dolayısıyla Biga, sadece bugünkü ekonomik önemiyle değil, aynı zamanda Büyük İskender'in efsanevi seferinin başladığı yer olmasıyla da dünya tarihinde özel bir yere sahiptir. Ayrıca, ilçenin Marmara kıyısındaki limanı Karabiga'nın olduğu yerde, antik çağda "Pegae" kenti bulunuyordu. BİGA EKONOMİSİ Biga'nın konumu, onun ekonomik yapısını doğrudan şekillendirmiştir. İlçe ekonomisi iki ana sütun üzerine kuruludur: tarım ve sanayi. Tarım ve Hayvancılık: Biga Ovası, Türkiye'nin en önemli çeltik (pirinç) üretim merkezlerinden biridir. Biga'nın pirinci, kalitesiyle ülke çapında bilinir. Tarımın yanı sıra hayvancılık da son derece gelişmiştir. "Biga Eti", bölgede yetiştirilen besi sığırlarının kalitesi sayesinde ulusal bir marka haline gelmiştir. İlçenin meşhur "Biga Köftesi" de bu kaliteli etlerden yapılır.

