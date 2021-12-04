İTÜ ARI Teknokent’in Kuluçka Merkezi İTÜ Çekirdek tarafından düzenlene Big Bang Start-up Challenge etkinliği, bu sene “Öncüler” mottosuyla 2 Aralık 2021 Perşembe günü gerçekleştirildi.
Bu yıl 10'uncu yaşını kutlayan Big Bang'de, 2020'de 54 milyon TL'yi bulan ödül, nakit ve yatırım miktarı bu yıl yüzde 748 artışla 458 milyon TL'yi aştı.
Verilen bilgiye göre, Big Bang 2021’de 36 girişime 7 milyon 780 TL’lik finansman ve ödül sağlanırken, 10 girişim ise aldıkları toplam 26 milyon 251 bin TL’lik yatırımı ilk defa Big Bang sahnesinde açıkladı. 2021 yılı içerisinde 41 İTÜ Çekirdek girişiminin aldığı 424 milyon 78 bin 180 TL’lik yatırım ise Big Bang sahnesinde duyuruldu. Sahneye çıkan 20 finalist arasından alınan ödül, nakit ve yatırımlarla belirlenen ilk üç girişim ise Evodice, DeepSport ve Kozalak oldu.
YABANCI GİRİŞİMLERİ TÜRKİYE'YE ÇEKECEK
Big Bang’de konuşan İTÜ ARI Teknokent Genel Müdürü Prof. Dr. Attila Dikbaş, "2022 yılında Türkiye dışından start-up’ları İTÜ Çekirdek’e çekmeye odaklanarak, global bir iletişim sürdüreceğiz. Bu çalışmamız ‘İTÜ Seed’ çatısı altında hayata geçirilecek. Bu proje ile ülkemizin ve bölgemizin yabancı girişimciler için bir hub olması için çalışacağız, yerli yabancı tüm start-upları hem ekosistemimizde büyütmek hem de dünyaya açmak için tüm kaynaklarımızı seferber edeceğiz" dedi.
Dikbaş, 2022’in ilk aylarında İTÜ Seed’in global web sitesinin de lansmanını yapacaklarını bildirdi.
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