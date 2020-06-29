Süper Lig ekibi BtcTurk Yeni Malatyaspor, Kongolu forveti Thievy Bifouma'nın transferi için Çin'in Schenzhen FC takımı ile anlaşma sağladı.

28 yaşındaki Bifouma'nın transferiyle ilgili BtcTurk Yeni Malatyaspor'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Thievy Bifouma'nın, Çin'in Schenzhen FC takımına transferi için prensip anlaşmasına varılmıştır. Resmi işlemlerin tamamlanmasıyla birlikte transfer detayları kamuoyu ile paylaşılacaktır" denildi.