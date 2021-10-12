BİFO sezonu muhteşem bir konserle açıyor

Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası (BİFO), 14 Ekim Perşembe günü saat 20.00’de Zorlu PSM Turkcell Sahnesi’nde yeni sezonun Açılış Konseri’nde müzikseverlerle buluşuyor. Topluluk, sanat danışmanı ve sürekli konuk şefi Patrick Hahn yönetimindeki bu konserinde başarılı piyanist Alice Sara Ott’a eşlik edecek.
Borusan Sanat, bünyesindeki Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası (BİFO) ve Borusan Quartet ile 2021–2022 sezonu boyunca birbirinden değerli konuk solistler ve şeflerle aynı sahneyi paylaşacak. Uzun bir aradan sonra dinleyicileriyle konser salonlarında bir araya gelecek olan BİFO, sezonun ilk konseriyle 14 Ekim’de izleyicilerinin karşısına çıkıyor. Sezon boyunca sürmesi planlanan tüm konserlerde, maske, mesafe ve hijyen kuralları geçerli olacak. BİFO bu sezonun açılışını özlem duyulana övgüye, çok yakın geçmişten uzak geçmişe uzanan mükemmel bir programla yapacak. 14 Ekim Perşembe günü saat 20.00’de Zorlu PSM Turkcell Sahnesi’nde gerçekleşecek olan Açılış Konseri’ndeki programda Rautavaara, Ravel ve Mahler’in yapıtları yer alacak. Patrick Hahn şefliğinde gerçekleşecek konserde, günümüzün ilgiyle takip edilen piyanistlerinden Alice Sara Ott, yeni sezonda topluluğun ilk konuk solisti olacak.
Kuşağının en başarılı yıldızlarından biri olarak gösterilen Ott, klasik müzik dünyasının yaratıcı zihinlerinden biri olarak anılıyor. Bugüne kadar prestijli albüm firması Deutsche Grammophon ile pek çok işbirliği gerçekleştiren sanatçı, yeni sezonda BİFO’nun yanı sıra Seul’de Christoph Eschenbach yönetiminde KBS Symphony, Francois Leleux yönetiminde Camerata Salzburg ile konserler verecek. Mikko Franck yönetiminde Orchestre Philharmonique de Radio France ile Ravel’in Sol El Piyano Konçertosu’nu seslendirmeye devam edecek.
19. yüzyıl repertuvarının yanı sıra özellikle 20. yüzyılın ilk yarısına ait eserleri repertuvarına katarak yaptığı, övgü kazanan kayıtlarının yanı sıra Köthen’de Bach Yarışması ve İtalya’da Pianello Val Tidone birinciliği olan Ott, açılışta Ravel’in başyapıtlarından biri olan Sol El için Re Majör Piyano Konçertosu’nu seslendirecek. Yaşamı tüm gerçekliğiyle kabul edip, ona tutunmanın her şartta mümkün olabileceğini müziği ile anlatan Ravel’in bu yapıtının ardından BİFO, Gustav Mahler’in bir yüzyıl dönümü şaheseri olan “Titan” başlıklı 1. Senfoni’sini seslendirerek açılışı taçlandıracak. Konser öncesinde ise, Aydın Büke ve Serhan Bali saat 19.00-19.30 arası Zorlu PSM’deki Meydan Fuaye alanındamüzik üzerine söyleşiler gerçekleştirecekler. Bu keyifli sohbet, saat 19.40’ta çevrimiçi radyo Borusan Klasik’ten de dinlenebilecek.
BİFO sezonu muhteşem bir konserle açıyor/bifo-sezonu-muhtesem-bir-konserle-aciyor-3218540
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