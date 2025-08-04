BİFO, Schleswig-Holstein Müzik Festivali’nde

Türkiye’nin önde gelen, Avrupa’nın bilinen ve takdir edilen senfonik topluluklarından Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası (BİFO) ile ülkemizin büyük beğeniyle takip edilen oda müziği topluluklarından Borusan Quartet, 40. kez düzenlenecek Schleswig-Holstein Müzik Festivali’nde (SHMF) dinleyicilere unutulmaz anlar yaşatmaya hazırlanıyor. Bu sene 5 Temmuz-31 Ağustos 2025 tarihleri arasında düzenlenecek festivalden davet alan Borusan Quartet 19-20 Ağustos, BİFO ise 1-2 Eylül tarihlerinde toplam dört konserde sahnede olacak.

“İstanbul” temasıyla kentin zengin kültürel dokusunu rehber edinen festivale başarılı müzik birikimiyle renk katacak olan BİFO ve Borusan Quartet, müzikseverlere hem evrensel hem de ulusal ezgilerle çevrili eserleri bir arada sunacak.

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“Festival, sanatın yaygınlaştırılması misyonumuz açısından anlamlı”

Borusan Kocabıyık Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Zeynep Hamedi, bu özel turneye dair şu ifadeleri kullandı: “BİFO’nun 25., Borusan Quartet’in ise 20. yıldönümüne ulaştığı bu dönemde Schleswig-Holstein Müzik Festivali’ne davet edilmemiz, sanatın toplumda yaygınlaştırılması misyonumuz açısından özel bir anlam taşıyor. Kültür ve sanatı, gelişmiş bir toplumun temel unsurları olarak benimseyen bir kurumda 20. yılımı kutlarken, bu daveti de kurumsal çalışmalarımızın bir yansıması olarak görüyorum. Uluslararası alanda kazandığımız başarılar ve gördüğümüz takdir, hem BİFO ve Borusan Quartet’in yıllar içindeki birikimini hem de Vakfımızın eğitime olduğu kadar kültür ve sanata bağlılığını da ortaya koyuyor. Festival de bu yolculuğun anlamlı bir parçası olacak.”

“Elbphilharmonie’deki ilk Türk orkestrası” REKLAM BİFO’nun 25. yaşını kutladığı bu özel yılda başarıyla tamamladığı Birleşik Krallık turnesini hatırlatan Borusan Sanat Müdürü Aydın Dorsay, şunları söyledi: “BİFO’nun 4-11 Nisan tarihlerindeki Birleşik Krallık turnesi boyunca çok sıcak karşılandık; farklı şehirlerde binlerce kişiye ulaştık, dakikalarca ayakta alkışlandık. Bizler için son derece keyifli ve ilham verici bir deneyimdi. Şimdi rotamızı Almanya’ya, Schleswig-Holstein Müzik Festivali’ne çeviriyoruz. 40. yılını kutlayan böyle köklü ve önemli bir festivalden davet almak bizler için mutluluk verici. Ana temanın İstanbul olduğu bu festivalde, dinleyicilere Türkiye’nin renkleriyle klasik Batı müziğinin önde gelen eserlerini bir araya getirdiğimiz bir program sunuyoruz. Almanya’nın farklı şehirlerinde ve birbirinden farklı mekânlarında dört konser vereceğiz. Borusan Quartet’in konserleri 19 ve 20 Ağustos’ta gerçekleşecek. BİFO ise 1 ve 2 Eylül’de, Carlo Tenan yönetiminde ve Fazıl Say’ın solistliğinde müzikseverlerle buluşacak. 1 Eylül’deki bu konser, Hamburg’un simge yapılarından Elbphilharmonie’de gerçekleşecek. Bu salonda konser verecek ilk Türk orkestrası olacağız, bu yüzden ayrıca heyecanlıyız.”

Aydın Dorsay, “Türkiye’nin kültürel çeşitliliğini farklı coğrafyalarda temsil edebilmek hem misyonumuzun bir parçası hem de bizim için büyük bir sorumluluk ve gurur kaynağı. Bu turnemizde de müziğin birleştirici ve evrensel dilini en güzel şekilde göstererek ülkemizi gururla temsil etmeyi diliyoruz” dedi. BİFO’dan Fazıl Say eşliğinde iki özel konser Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası, sanat yönetmeni ve sürekli şefi Carlo Tenan yönetiminde gerçekleştireceği iki konserde, piyanist ve besteci Fazıl Say ile aynı sahneyi paylaşacak. Her turne programında olduğu gibi bu festivalin repertuarında da hem klasik müzik literatürünün önemli eserleri hem de Türk bestecilerinin güçlü yapıtları yer alıyor. BİFO’nun ilk konserinde Gershwin’in caz ile klasik müziği buluşturan “Rhapsody in Blue”su ve Ravel’in “Sol Majör Piyano Konçertosu” seslendirilecek. Programda, Birleşik Krallık turnesinde çok sevilen Ferit Tüzün’ün “Nasreddin Hoca Humoresque” eseri de yer alacak. Bu konserin programını renklendiren bir diğer eser ise, Borusan Sanat’ın siparişiyle Cumhuriyetin 100. yılı için bestelenen ve 2023/24 sezonunun açılışında dünya prömiyeri yapılan Fazıl Say’ın “100 Yaşında Bir Çocuk” başlıklı 6. Senfonisi olacak. İkinci konserde ise Beethoven’ın “Do minör Piyano Konçertosu” öne çıkarken, Fazıl Say’ın “Umut” başlıklı 4. Senfonisi ve Tüzün’ün “Çayda Çıra”s dinleyicilere keyifli bir atmosfer sunacak.

Borusan Quartet ile kültürlerarası müzik yolculuğu Borusan Quartet ise Almanya’daki dinleyicilere klasik müziğin evrensel repertuvarıyla Türk müziğinin zengin dokusunu aynı sahnede sunmaya hazırlanıyor. Programın ilk bölümünde Beethoven’ın “Yaylı Dörtlü no.12, Mi bemol Majör, op.127” ve Mendelssohn’un “Yaylı Dörtlü no.4, Mi minör, op.44/2” eseri yer alıyor. Konserin ikinci yarısında ise Türk müziğinin melodik zenginliğini yansıtan eserler dinleyicilerle buluşacak. Oğuzhan Balcı’nın düzenlemesiyle Işılay’a ait “Sultaniyegah Sirto”, Kevser Hanım’ın “Nihavend Longa”sı ve İlyas Miryazev’in düzenlemesiyle Öçal’ın “Eski İstanbul”u dinleyiciyle buluşacak. Her iki konserde de aynı seçkiyi sunacak olan Borusan Quartet, özgün yorumuyla farklı kültürler arasında bir müzik köprüsü kurarak festivalin İstanbul temasına katkı sağlayacak.