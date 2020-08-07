48'inci İstanbul Müzik Festivali, 18 Eylül - 5 Ekim 2020 tarihleri arasında dijital olarak gerçekleştirilecek. Festivalin dijital programına ek olarak, Kovid -19 önlemleri altında, izleyicilerin de katılımıyla gerçekleşecek bir konserde Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası (BİFO) müzikseverlerle buluşuyor.

Şef Patrick Hahn yönetimindeki topluluğun sahnede İzlandalı piyanist Vikingur Ólafsson'a eşlik edeceği konser, 19 Ağustos Çarşamba saat 19'da, Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu'nda gerçekleşecek. Borusan Holding sponsorluğunda ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve iştiraklerinden Kültür AŞ desteğiyle gerçekleşecek konserde pandemi önlemleri sebebiyle sınırlı sayıda izleyici yer alacak.