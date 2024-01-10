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        Haberler Kültür-Sanat Müzik BİFO'dan 2024'ün ilk konseri

        BİFO'dan 2024'ün ilk konseri

        BİFO, 11 Ocak Perşembe günü Zorlu PSM Turkcell Sahnesi'nde soprano Nino Machaizde ve tenor Jonathan Tetelman'ın solist olarak sahnede olacağı görkemli bir konserle yeni yıla "merhaba" diyecek.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.01.2024 - 11:03 Güncelleme: 10.01.2024 - 11:03
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        BİFO'dan 2024'ün ilk konseri
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        BİFO, soprano Nino Machaizde ve tenor Jonathan Tetelman’ın solist olarak sahnede olacağı görkemli bir konserle yeni yıla “merhaba” diyecek. BİFO’nun sanat yönetmeni Carlo Tenan’ın şef kürsüsünde olacağı ve Verdi, Cilea, Catalani, Giordano, Massenet ve Puccini’nin yapıtlarının seslendirileceği konser, 11 Ocak Perşembe günü saat 20.00’de Zorlu PSM Turkcell Sahnesi’nde izleyici buluşacak.

        Konser öncesinde Aydın Büke ve Sungu Okan, Zorlu PSM’deki Meydan Fuaye alanında saat 19.00-19.30 arasında konser üzerine keyifli bir söyleşi gerçekleştirecek. Söyleşinin devamı ve canlı konser yayını 19.45’ten itibaren radyo Borusan Klasik’ten müzikseverlere ulaşacak.

        Alenxandra Conunova BİFO ile ilk kez buluşuyor

        BİFO’nun 18 Ocak Perşembe günü saat 20.00’de gerçekleştireceği konserdeki konuk şef, Cambridge Üniversitesi ve Kraliyet Müzik Akademisi gibi iki saygın kurumdan başarıyla mezun olan Finnegan Downie Dear. Paris Orkestrası, Mahler Oda Orkestrası ve Suisse Romande gibi topluluklarla konserler vermiş olan keman sanatçısı Alenxandra Conunova, BİFO ile ilk kez buluşacağı bu konserde, Çaykovski’nin Re Majör Keman Konçertosu’nu seslendirecek. BİFO, konserin ikinci yarısında ise Çaykovski’nin 6. Senfoni’sini seslendirecek.

        Konser öncesinde Aydın Büke ve Sungu Okan, Zorlu PSM’deki Meydan Fuaye alanında saat 19.00-19.30 arasında konser üzerine keyifli bir söyleşi gerçekleştirecek. Konserin devamındaki sohbetler ve canlı konser yayını, 19.45 itibariyla radyo Borusan Klasik’ten dinlenebilir.

        Borusan Müzik Evi’nde 2024’ün ilk konuğu ABSTRA

        Borusan Müzik Evi’nde yeni yılın ilk konuğu ABSTRA! Avangart caz, free jazz ve özgür doğaçlama gibi müziklerden beslenen ve uluslararası sanatçı dostlarıyla doğaçlama konserler vermeye devam eden ABSTRA, Matthias Schubert’le birlikte 20 Ocak Cumartesi günü, saat 21.00’de Borusan Müzik Evi’ne konuk olacak. ABSTRA, konuk sanatçılar ile yakaladıkları uyum ve uyumsuzluğun, denge ve dengesizliğin yarattığı seslerin mekân içindeki yolculuklarını konu alıp teknoloji unsurlarını müziğinde yoğun olarak kullanıyor.

        Bu konserle ilgili, konser günü saat 19.00’da, radyo Borusan Klasik’te Andaç Üzel tarafından hazırlanan ve sunulan “Borusan Müzik Evi” programını takip edebilirsiniz.

        borusansanat.tv ücretsiz konser yayınlarıyla geri dönüyor!

        Borusan Sanat, konser deneyimini dijitale taşıyan çevrimiçi platformu borusansanat.tv ile birbirinden değerli sanatçıların yer aldığı konserleri izleyenlerine ulaştırmaya devam ediyor. 14 Ocak 2023 tarihinden itibaren yayınlarına başlayacak olan borusansanat.tv’de, Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası ve Borusan Quartet’in tüm sezon konserleri ile Borusan Müzik Evi’nde gerçekleşen seçili konserler izleyiciyle buluşacak.

        Açılış Konseri borusansanat.tv’de

        14 Ocak Pazar günü saat 11.30’da “Cumhuriyetin Yüzüncü Yılı: BİFO ile Bir Dünya Prömiyeri” başlıklı konserin kaydını borusansanat.tv’de müzikseverlerle buluşturacak. Konserde, genç şef Can Okan yönetimindeki BİFO, Fazıl Say’ın 6. Senfoni’sini seslendiriyor. Cumhuriyetin 100. yılı için kendisine sipariş verilen “100 Yaşında Bir Çocuk” başlığını taşıyan bu yapıt, BİFO’nun güçlü ve dinamik yorumuyla birleşiyor. İlk yarıda ise Mozart’ın 21 numaralı Piyano Konçertosu, konserin solisti, dünyaca ünlü besteci ve piyanist Fazıl Say’ın performansıyla dinleyicilere ulaşacak. Konser öncesinde Aydın Büke’nin gerçekleştirdiği söyleşi, saat 11.00-11.30’da borusansanat.tv’de...

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        #Borusan sanat
        #konser
        #Zorlu PSM
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