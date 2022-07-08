Biden yönetimi Kongre'ye F-16 baskısını artırdı

Türkiye ile ABD arasında uzun süredir tartışılan F-16 meselesi gündemin önemli başlıklarından olmaya devam ediyor. Son olarak Türkiye'nin, İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üyelik davetinin önünü açması sonrası F-16 tartışmaları yoğunlaştı. Biden yönetiminin 'F-16'lar Türkiye'ye verilmeli' noktasında çok net olduğuna dikkat çeken Ciner Medya Grubu ABD Temsilcisi Ali Çınar "Şimdi tüm dikkatler Kongre'ye çevrilmiş durumda" dedi.

CAATSA YAPTIRIMLARI VE F-16 MESELESİ

ABD Başkanı Joe Biden'ın Kongre üyeleriyle ne zaman konuşacağının belli olmadığını Söyleyen Çınar "Ancak Kongre'den, Türkiye'ye F-16 verilmesi konusunda hem olumlu hem de olumsuz tepkiler geliyor. Türkiye önemli bir müttefiktir diyenler kadar, Türkiye'yi güvenilir bir NATO üyesi olarak görmeyenler de var" şeklinde konuştu. ABD'nin Türkiye'ye CAATSA yaptırımları uyguladığına dikkat çeken Çınar "Bazı Kongre üyeleri Türkiye'ye F-16 satışının yapılmasının, ABD'nin Türkiye'ye uyguladığı CAATSA yasalarına aykırı olduğuna da dikkat çekiyor" şeklinde konuştu.

SÜREÇ UZAYABİLİR

F-16 ile ilgili süreçte olumlu ya da olumsuz alternatif yollar da denenebileceğini söyleyen Ali Çınar "ABD Kongresinde F-16 konusunda 15 gün içinde itiraz etmeseler bile, bazı gruplar bazı Kongre üyeleriyle, Türkiye'ye F-16 verilmemesi için yasa tasarıları da sunabilirler" şeklinde konuştu. ABD Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komite Başkanı ve heyetinin Yunanistan ziyaretinin ardından Türkiye'ye geçeceğini belirten Ciner Medya Grubu ABD Temsilcisi Ali Çınar "Bu ziyaretlerden çıkacak mesajlar da önemli" dedi.



KARŞIT GRUPLARDAN YOĞUN KAMPANYA

ABD'deki karşıt Türk gruplarının Türkiye'ye F-16 verilmemesi yönünde yoğun kampanya yürüttüğüne belirten Ali Çınar, Yunan grubunun Türkiye'ye neden F-16 verilmemesi gerektiği konusunda Başkan Biden'a mektup gönderdiğini belirtti. Mektupta Ege'deki sıkıntılar, Doğu Akdeniz, Suriye gibi başlıkların ele alındığını ifade eden Çınar "Türk-Amerikan ilişkileri kötüye gittiğinde Yunanistan bunu bir fırsata çevirmeye çalışıyor" şeklinde konuştu.