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Biden ve Şi, 14 Kasım'da G20 Zirvesi'nin düzenleneceği Bali'de görüşecek

ABD Başkanı Biden ve Çin lideri Şi Cinping 14 Kasım'da kritik bir görüşme gerçekleştirecek. Rusya-Ukrayna Savaşı'nın gölgesinde düzenlenecek G20 Liderler Zirvesi kapsamında görüşecek olan iki liderin masasında Tayvan meselesi ve iki ülke arasındaki rekabet önemli yer tutuyor.

Giriş: 10.11.2022 - 19:38 | Güncelleme: ABONE OL
Biden ve Şi, 14 Kasım'da G20 Zirvesi'nin düzenleneceği Bali'de görüşecek
Biden ve Şi Çinping yüz yüze görüşecek
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HABERTURK.COM / AA

ABD Başkanı Joe Biden ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, 14 Kasım'da Endonezya'nın Bali Adası'nda düzenlenecek G20 Zirvesi kapsamında görüşme yapacak.

Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre, yaptığı yazılı açıklamada, Biden ve Şi'nin, 14 Kasım'da Bali'de bir araya geleceğini duyurdu.

İki liderin, ABD ve Çin arasında iletişim ağlarının sürdürülmesi ve derinleştirilmesi konusunu ele alacağına işaret eden Jean-Pierre, ayrıca iki ülke arasındaki rekabetin yönetilmesi, çıkarlar doğrultusunda birlikte çalışılması ve uluslararası toplumu etkileyen milletler ötesi sorunların çözümü konularının görüşüleceğini aktardı.

Öte yandan görüşme hakkında gazetecilere brifing veren ve adının açıklanmasını istemeyen üst düzey bir Beyaz Saray yetkilisi, Biden'ın görüşmede Tayvan Boğazı, insan hakları ihlalleri ve Çin'in "zararlı ekonomik eylemleri" gibi konularda endişelerini dile getireceğini belirtti.

Ayrıca yetkili, görüşmede, Rusya-Ukrayna savaşı gibi uluslararası meselelerin de ele alınacağını bildirdi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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