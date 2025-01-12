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        Haberler Dünya Ortadoğu Biden ve Netanyahu'dan 'ateşkes' görüşmesi | Dış Haberler

        Biden ve Netanyahu'dan 'ateşkes' görüşmesi

        ABD Başkanı Joe Biden ile İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, yaptıkları telefon görüşmesinde Gazze Şeridi'nde ateşkes anlaşmasına ilişkin müzakereleri ele aldı

        Kaynak
        Habertürk / Reuters
        Giriş: 12.01.2025 - 22:09 Güncelleme: 12.01.2025 - 22:14
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        Biden ve Netanyahu'dan 'ateşkes' görüşmesi
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        ABD Başkanı Joe Biden ile İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Adı açıklanmayan bir kaynak, görüşmede Gazze Şeridi’nde ateşkese ve esirlerin serbest bırakılmasına yönelik müzakerelerin ele alındığını ifade etti.

        ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, ABD basınına yaptığı açıklamada, ateşkes görüşmelerinde tarafların anlaşmaya varmaya "çok çok yakın" olduklarını belirerek, "Görevde olduğumuz her günü bu işi halletmek için kullanmaya kararlıyız" dedi.

        ABD’nin seçilmiş Başkan Yardımcısı James David Vance ise, ABD basınına yaptığı açıklamada ABD’li rehinelerin serbest bırakılmasına yönelik bir anlaşmanın Biden yönetiminin son günlerinde, belki de son bir iki gün içinde açıklanmasını beklediğini söyledi.

        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

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