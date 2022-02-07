Biden ve Macron'dan 'Ukrayna-Rusya krizi' görüşmesi

AA

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, ''Liderler, Rusya'nın Ukrayna sınırında devam eden askeri yığınağa karşı devam eden diplomatik ve caydırıcı çabaları görüştü.'' ifadesi kullanıldı.

AA'nın haberine göre; açıklamada, Ukrayna'nın egemenliği ve toprak bütünlüğüne desteğin önemini vurgulayan liderler, Ukrayna, müttefikleri ve ortakları ile istişarelere devam etme konusunda mutabık kaldı.