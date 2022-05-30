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Haberler Dünya Biden: Ukrayna'ya uzun menzilli füze göndermeyeceğiz

Biden, Ukrayna'ya uzun menzilli füze gönderecekleri iddialarını yalanladı

ABD Başkanı Joe Biden, ABD'nin Ukrayna'ya, "Rusya'ya ulaşacak kadar uzun menzilli füzeler göndereceği" iddialarını yalanladı.

30.05.2022 - 18:48 | Güncelleme: ABONE OL
Biden: Ukrayna'ya uzun menzilli füze göndermeyeceğiz
Biden: Ukrayna'ya uzun menzilli füze göndermeyeceğiz
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AA / HABERTURK.COM

Biden, başkent Washington'a dönmek için Delaware'deki evinden ayrılırken gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Hafta sonu ülke basınında çıkan ABD'nin Ukrayna'ya yüzlerce mil uzağa gidebilen uzun menzilli füzeler göndermeyi planladığı iddialarının sorulması üzerine Biden, "Ukrayna'ya, Rusya'yı vurabilecek kadar uzun menzilli roketler göndermeyeceğiz." ifadesini kullandı.

ABD basınındaki iddialarda Ukraynalı yetkililerin uzun süredir "Çoklu Roketatar Sistemi" adı verilen uzun menzilli füzeleri istediği, ABD yönetiminin ise bu konuyu değerlendirdiği öne sürülmüştü.

Rusya ise ABD'nin bu hamlesinin 'kırmızı çizgilerini aşmak' olduğunu belirtmişti.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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