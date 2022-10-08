Biden, Maryland eyaletine bağlı Hagerstown'da bir otomotiv şirketine ait fabrikayı ziyaret ederek Amerikan ekonomisini değerlendirdi.
Ülkede üretime değer verdiklerinin altını çizen Biden, tüm şirketlerin üretimlerini ABD'de yapması ve yeni istihdam alanları açmaları için çalışmalarının sürdüğünü belirtti.
Biden, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı petrol ülkelerinden oluşan OPEC+ grubunun günlük petrol üretimini kasımdan itibaren 2 milyon varil azaltma kararına da tepki gösterdi.
Grupta bulunan Suudi Arabistan'ı ve Ukrayna ile savaşta olan Rusya'yı eleştiren Biden, "Benzin fiyatını galon başına 1,60 doların altına indirebilirdim ancak benzin fiyatları Ruslar ve Suudilerin yaptıkları yüzünden artıyor. Bu iş burada bitmedi." dedi.
OPEC+ GRUBUNUN KARARI PETROL FİYATLARINDA ARTIŞ ENDİŞESİ DOĞURDU
OPEC+ grubunun enerji ve petrol bakanları, Avusturya'nın başkenti Viyana'da 5 Ekim'de düzenlenen toplantıda, günlük petrol üretimini kasımdan itibaren 2 milyon varil azaltma kararı almıştı.
Küresel petrol arzında bu seviyede yaşanacak bir düşüşün piyasayı önemli ölçüde daraltacağı değerlendiriliyor.
Uzmanlar, piyasada yaşanacak daralmanın, Çin'de Kovid-19 salgınının kontrol altına alınması ve talebin toparlanmasıyla daha da kötüleşebileceğini belirtiyor.
Beyaz Saray ise bu kararın ardından yaptığı açıklamada, Biden'ın talimatıyla Enerji Bakanlığının gelecek ay, stratejik petrol rezervinden 10 milyon varil petrolü daha piyasaya salacağını duyurmuştu.
ABD'de ise talebin artmasına karşın rafineri sorunlarının artması sonucu halihazırda yükselme eğiliminde olan benzinin galonu (3,78 litre) 3,83 dolar civarında seyrederken analistler OPEC kararı sonrası fiyat tırmanışının hızlanacağı beklentisini dile getiriyor.
"İSTİHDAM RAKAMLARI, İSTİKRARLI BÜYÜMEYE GEÇİŞİN İŞARETİ"
Biden, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, ABD'de bugün açıklanan eylül istihdam verilerini değerlendirdi.
Her zamankinden daha fazla Amerikalının çalıştığını belirten Biden, "Bugünün istihdam rakamları, istikrarlı büyümeye geçtiğimizin cesaret verici bir işareti." ifadesini kullandı.
Biden, ekonominin büyümesi için yapılacak daha çok şey olduğunu ancak ilerleme kaydettiklerini bildirdi.
ABD Çalışma Bakanlığının bugün açıkladığı verilere göre, ülkede tarım dışı istihdam eylülde 263 bin kişiyle beklenenden fazla arttı.
İşsizlik oranı ise aynı dönemde beklentilerin aksine 0,2 puan azalarak yüzde 3,5 ile yeniden 50 yılın en düşük seviyesine geriledi.
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