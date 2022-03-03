Biden: Putin şu anda hiç olmadığı kadar izole

Biden, Wisconsin eyaletinde ekonomi planı konusunda yaptığı konuşmada, Rusya'nın Ukrayna'yı işgal girişimine de değindi.
Putin'in Ukrayna'ya yönelik saldırısını "önceden planlanmış ve gerekçesiz" olarak nitelendiren Biden, "Putin diplomasi çabalarını reddetti. Batı ve NATO'nun yanıt vermeyeceğini ve bizi ülke içinde bölebileceğini düşündü. Putin yanıldı. Biz hazırlıklıydık." ifadesini kullandı.
"RUSYA'NIN YALANLARINA DOĞRULARLA YANIT VERDİK"
Biden, Avrupalı ortaklarını birleştirmek için uzun süreler harcadıklarını belirterek tüm dünya ile Putin'in Ukrayna'da yapmayı planladıklarını önden paylaştıklarını kaydetti.
"Rusya'nın yalanlarına doğrularla karşılık verdik." diyen Biden, şu anda tüm dünyanın Putin'i yaptıklarından sorumlu tuttuğunu ve Rus liderin hiç olmadığı kadar dünyadan izole edildiğini belirtti.
Biden, ABD'nin Ukrayna halkına yardımlarının süreceğinin altını çizerek "Putin'in Ukrayna savaşının tarihi yazılırken bu savaşın Rusya'yı daha zayıf, dünyanın geri kalanının da daha güçlü bıraktığı belirtilecek." ifadesini kullandı.
Konuşmasında, Ukrayna halkının mücadelesini de öven Biden, "Ukraynalılar inanılmaz insanlar." dedi.
"RUSYA BM'DEKİ OYLAMADA YALNIZ KALDI"
Putin'in ABD'yi bölebileceğini düşündüğünü ancak bu konuda yanıldığını söyleyen Biden, "Biz Avrupa'yı ve özgür dünyayı bir arada tutuyoruz." ifadesini kullandı.
Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulunda Rusya'ya yönelik kınıma yasa tasarısında 141 ülkenin "evet" oyu verdiğini, sadece 5 ülkenin "hayır" dediğini ve Hindistan dahil birçok ülkenin de çekimser oy kullandığını belirten Biden, "Rusya yalnız" değerlendirmesinde bulundu.
Biden konuşmasına, "Putin, NATO'yu, Avrupa'yı ve ABD'yi bölebileceğini düşündü. Tüm dünyaya kimsenin bu ülkeyi bölemeyeceğini göstereceğiz." dedi.
ABD TEMSİLCİLER MECLİSİ'NDEN RUSYA KARARI
ABD Temsilciler Meclisi, Rusya'nın Ukrayna'yı işgal girişiminden dolayı Rusya'yı kınayan ve Ukrayna'yı destekleyen karar tasarını onayladı.
emsilciler Meclisi Genel Kurulunda oylanan tasarıya, 426 "evet" oyu kullanılırken 3 Cumhuriyetçi vekil de "hayır" oyu verdi. "Hayır" oyu kullanan vekillerin Arizona Temsilcisi Paul Gosar, Kentucky Temsilcisi Thomas Massie ve Montana Temsilcisi Matt Rosendale olduğu bildirildi.
Karar tasarısında, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırısı kınanırken Ukrayna'nın toprak bütünlüğü ve egemenliğine ABD'nin desteği de yinelendi.
Ayrıca tasarıda Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de acil "ateşkese" çağırıldı.
Herhangi bir bağlayıcılığı olmayan tasarı "tavsiye" niteliği taşıyor.
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