Biden'dan Putin'e: Bu 'savaş suçlusu' hesap verecek

Biden'ın Polonya'daki brifingine Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ve ABD Uluslararası Kalkınma Ajansı (USAID) Başkanı Samantha Power katıldı.
Rusya'nın Ukrayna'ya savaşına karşı atılacak en güçlü adımın demokratik ülkelerin birliği olduğunun altını çizen Biden, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e atıfta bulunarak, "Biz açık bir şekilde savaş suçlusu olan bir adamın kendi elleriyle oluşturduğu yıkımın etkilerini azaltmak için çabalıyoruz. Bu savaş suçlusu ifadesinin hukuki karşılıkları da bulunacaktır." ifadesini kullandı.
Biden, tüm dünyanın birlik olmasının Rusya'yı şaşırttığını vurgulayarak, "Dünya tarihindeki en ağır yaptırımları uygulamak konusunda bizimle birlik olan herkese teşekkür ediyorum. Bu yaptırımların devamı da gelecek." dedi.
Tüm dünyanın gözleri önünde çocukların ve masum sivillerin acı çektiğine işaret eden Biden, insani destek konusunda da ellerinden geleni yaptıklarını dile getirdi.
Biden, "Polonya'ya insani krizi birebir görmek için geldim, bir konuda hayal kırıklığı yaşadım o da diğer ülkelerdeki gibi kriz yerine direkt gidemedim. Benim (Ukrayna'ya) sınırı geçmeme izin vermediler ve bunu güvenlik nedeniyle anlıyorum." ifadelerini kullandı.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!