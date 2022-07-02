Biden: Kürtaj için seyahat etmek zorunda kalan kadınlar korunacak
ABD Başkanı Joe Biden, Yüksek Mahkeme'nin kürtajı anayasal bir hak olmaktan çıkaran kararının ardından, kürtajın hala yasal olduğu bir eyalete seyahat eden kadınların federal hükümet tarafından korunacağını söyledi.
ABD Başkanı Joe Biden, Yüksek Mahkeme'nin kürtajı anayasal bir hak olmaktan çıkaran kararının ardından, kürtajın hala yasal olduğu bir eyalete seyahat eden kadınların federal hükümet tarafından korunacağını söyledi.
ABD'de milyonlarca kadın, Yüksek Mahkeme'nin 50 yıllık "Wade'e karşı Roe" (İngilizce 'Roe v Wade') kararını bozmasının ardından Haziran ayında anayasal kürtaj hakkını kaybetti.
Karar, tek tek eyaletlerde kürtajın yasaklamasının önünü açtı. Bazı eyaletlerde kürtaj yapan klinikler kapanmaya başladı.
Bu eyaletler, kürtaj hizmetlerini sürdürme ya da kaldırma bakımından mücadele alanları haline geldi.
Kürtajın yasaklandığı ya da kısıtlandığı eyaletlerdeki kadınlar, kürtajın yasal olduğu bölgelere gitmek için eyalet sınırlarını aşmak zorunda kalabilirler.
Google, kullanıcıların konum geçmişlerinden, ABD'deki kürtaj kliniklerine yapılan ziyaretler nedeniyle insanları kovuşturmada kullanılabilecek verileri kaldırmak için adım attığını söylüyor.
Biden'dan uyarı
Demokrat eyalet valileriyle video konferans yoluyla yapılan toplantıda konuşan Biden, bazı eyaletlerin kürtaja erişim için eyalet sınırlarını geçen kadınları tutuklamaya çalışabileceğini söyledi.
Biden, "İnsanlar buna inanmıyor olabilir, ama bu olacak" dedi.
Biden, hükümetin, kürtajın yasak olduğu eyaletlerde düşüğe yol açan haplara erişimi sağlayacağını söyledi.
Southern Methodist Üniversitesi'nde siyaset bilimi uzmanı Dr. Matthew Wilson'a göre, federal hükümetin müdahalesi Yüksek Mahkeme'ye kadar gidebilecek daha fazla yasal sorunlara yol açabilir. Wilson, eyaletlerin özellikle federal hükümetin "eyalet yasalarını geçersiz kılmak ve zayıflatmak için aktif çalıştığına" inanması halinde bu sorunların yaşanacağını söyledi.
'Roe v Wade' kararının bozulması ABD genelinde şok etkisi yarattı.
Bu karar, hamile kadınlara hamileliklerinin ilk üç ayında kürtaj yaptırma hakkı tanıyordu. Hamileliğin ikinci ve üçüncü üç aylık dönemleri içinse yasal kısıtlama ve yasaklar devreye giriyordu.
Mahkemenin bu kararından sonra 13 eyalette kürtaja erişim hakkı ciddi şekilde kısıtlanmış ya da engellenmişti.
Biden, ancak ara seçimlerde Demokratların kazanması halinde Kongre'nin federal kürtaj haklarını geri getirme yetkisinin olacağını söyledi.
Google konum bilgisini silecek
BBC'nin Los Angeles'taki muhabiri Peter Bowes, kürtajı sınırlayan eyaletlerde polisin, hamileliği sonlandırma planları yapan kişilerin akıllı telefonlarındaki arama kayıtlarına ve coğrafi konum verilerine erişmeye çalışabileceğinden endişe duyulduğunu söylüyor.
Bunu göz önünde bulunduran Google, önümüzdeki haftalarda sistemlerinin bir kürtaj kliniğine, danışma merkezine, aile içi şiddet barınağına veya "özellikle kişisel" hizmetler sunan diğer tesislere yapılan bir seyahati tespit ettiğinde bilgileri silmeye başlayacağını açıkladı.
Bir kullanıcının konum geçmişindeki bilgiler, hassas olarak değerlendirilen bir yere yapılan ziyaretten kısa bir süre sonra kaldırılacak.
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Biden: Kürtaj için seyahat etmek zorunda kalan kadınlar korunacak/biden-kurtaj-icin-seyahat-etmek-zorunda-kalan-kadinlar-korunacak-3474528
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