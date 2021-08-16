Biden: Kararımın arkasındayım

ABD Başkanı Biden'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:
"Başkan yardımcısıyken de çok net şekilde ifade ettim, bugün terörist tehdidi yeniden Afganistan'ın ötesine sıçradı. Birçok ülkede terörle mücadele operasyonu yürütüyoruz. Terörle mücadele kapasiteleri geliştirdik. Net bir şekilde tehditleri tepeden takip edebilecek durumdayız.
Ya bu anlaşmaya sadık kalacaktım ya da yeniden Taliban ile savaş riskini göze alacaktım. Burada bir ateşkes olmayacaktı. Binlerce Amerikalı tekrardan savaşa girecekti. Savaş 30. yılına girecekti. Net bir şekilde kararımın arkasındayım.
Hala oradayız. Acil durum planları hazırladık. ABD halkına söz verdim, ancak söylemem gerekir ki bu olay beklediğimizden hızlı gelişti.
"AFGAN LİDERLER ÜLKEDEN KAÇTI"
Bizim Afganistan'daki amacımız hiçbir zaman bir ulus devleti oluşturmak olmadı. ABD'nin Afganistan'dan çekilmesinin hiçbir zaman 'harika bir dönemi' yoktu. Afganistan'ın siyasi liderleri ülkeden kaçtılar.
Afganistan Taliban'a yönelik direniş sergileyemedi. ABD'nin 20 yıl daha orada olması herhangi bir fark yaratmayacaktı. Afgan ordusunun yapmadığını ABD'nin gerçekleştirmesi gerektiğini düşünmüyorum. Afganistan'a 1 trilyon dolardan fazla yardımlar sağladık, maaşlarını bile biz ödedik. 300 bin kişilik ordu kurduk. Her şansı tanıdık onlara. Onlara şunu veremedik: Gelecekleri için savaşma iradesi.
"ABD ORDUSU ORADA 5 YIL DA KALSA FARK YARATMAYACAKTI"
ABD'nin Afganistan'da kalmasını isteyenlere sesleniyorum: Kaç ABD askeri daha Afganistan'ın iç savaşında hayatını yitirecekti Afgan ordusu bile mücadele etmezken? 1 yıl daha ya da 5 yıl daha sonra ABD ordusunun orada kalması fark yaratmayacaktı.
Şimdi stratejik rakiplerimiz Rusya ve Çin. Orada sonsuza kadar kalmamız onların da işine gelir.
Afgan halkının, kadınların çocukların hakları için sesimizi yükselteceğiz. Afganistan'da gördüğümüz kareler çok acı. Afgan halkına desteğimizi kesmeyeceğiz.
"GEÇMİŞ HATALARIMIZI TEKRAR ETMEYECEĞİM"
Geçmişteki hatalarımızı tekrar etmeyeceğim. Bir ülkeyi yeniden yapmak, askeri birliklerle yeniden inşa etmek; bunlar bizim artık tekrar etme lüksümüz olmayan hatalar.
Şu anki misyonumuz 6 bin askerin bölgeye gönderilmesi. Hava trafik kontrolünü biz devraldık. Diplomatik varlığımız şu anda havalimanında sürüyor. Önümüzdeki günlerde binlerce Amerikan vatandaşını çıkarmayı düşünüyoruz. Müttefiklerimizin sivil tahliyesi için uğraşacağız. Amerika'nın en uzun savaşını bitireceğiz."
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