Biden, İsrail Başbakanı Yair Lapid ile görüştü

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İsrail Başbakanlık Basın Ofisi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre Başbakan Lapid, Biden ile Batı Kudüs’te bir otelde ikili görüşme yaptı.

Biden'ın ziyaret programına göre ikilinin, baş başa görüşmesinin ardından basın toplantısı düzenlemesi bekleniyor.

ABD Başkanı, İsrail temasları kapsamında bugün Lapid’in yanı sıra İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'la görüşerek İsrail Cumhurbaşkanlığı Onur Nişanı alacak ve muhalefet lideri Binyamin Netanyahu ile bir araya gelecek.

* Haberin görseli Associated Press'ten servis edilmiştir.