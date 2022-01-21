Biden'ın sözlerine Zelenskiy'den tepki

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Rusya ile Ukrayna arasındaki kriz sürerken ABD Başkanı Joe Biden geçtiğimiz günlerce bir açıklama yapmış ve "Rusya'nın, Ukrayna'ya küçük çaplı bir müdahalesi olursa bunun sonuçları konusunda kavga vermemiz gerekir" demişti. Biden'ın "küçük çaplı müdahale" sözü "Rusya'nın Ukrayna'yı işgaline yeşil ışık yakmak" olarak yorumlamış ve tepki çekmişti.

Biden bu sözlerine sonrasında açıklık getirse de Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'den tepki gecikmedi.

Zelenskiy "Büyük güçlere hatırlatmak isteriz ki, küçük ulus ve küçük müdahale diye bir şey yoktur. Tıpkı önemsiz kayıp veya sevdiklerinizin kaybı sonrası az keder olmadığı gibi. Bunu, büyük bir gücün devlet başkanı olarak söylüyorum" dedi. Zelenskiy'in bu sözleri Ukraynalılar tarafından büyük destek aldı.

BIDEN SÖZLERİNE AÇIKLIK GETİRMİŞTİ

Biden, altyapı gündemine ilişkin ekibiyle Beyaz Saray'da yapacağı toplantı öncesi, dünkü basın toplantısında Rusya'nın Ukrayna'ya müdahalesine yönelik sarf ettiği sözlere açıklık getirmişti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yaptığı görüşmelerde, ABD'nin duruşunu net şekilde ortaya koyduklarını belirten Biden, "Bölgeye yığılan Rus askeri birlikleri Ukrayna sınırını geçerse bu bir işgaldir" ifadesini kullanmıştı.

Biden, Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesi durumunda "ciddi ve koordineli ekonomik sonuçlarla" karşılaşacağını vurgulayarak, "Şu konuda hiç şüphe yok, Putin işgali seçerse Rusya ağır bir bedel ödeyecek" demişti.