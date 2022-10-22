Biden'ın röportajdaki halleri yine gündem oldu

ABD Başkanı Joe Biden bu kez de röportajdan 'koptuğu' anlar nedeniyle gündemde.

ADAYLIĞI KESİNLEŞİYOR

Biden, Cuma günü MSNBC ile yaptığı röportajda 2024 seçim planlarına daha net bir cevap verdi. Jonathan Capehart ile gerçekleştirdiği röportajda, yaklaşmakta olan başkanlık seçimi hakkında soru sorulduğunda Biden, yeniden adaylık için 'niyetinin' olduğunu söyledi.

Açıklama, Biden'ın kararının 'kesin olmadığını' söylediği bir diğer röportajdan 1 ay sonra geldi.

Biden konu hakkında "Resmi kararı vermedim, ancak benim niyetim, tekrar aday olmak ve bu kararı vermek için zamanımız var" ifadelerini kullandı.