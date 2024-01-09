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        Haberler BBC Dünya Biden'ın konuşması Filistin'de ateşkes çağrılarıyla bölündü

        Biden'ın konuşması Filistin'de ateşkes çağrılarıyla bölündü

        ABD Başkanı Joe Biden'ın Güney Carolina eyaletinde Emanuel Ame Kilisesi'nde yaptığı konuşma "Filistin'de ateşkes" çağrılarıyla bölündü.

        Kaynak
        BBC
        Giriş: 09.01.2024 - 12:09 Güncelleme: 09.01.2024 - 12:09
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        Biden'ın konuşması Filistin'de ateşkes çağrılarıyla bölündü
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        ABD Başkanı Joe Biden'ın Güney Carolina eyaletinde Emanuel Ame Kilisesi'nde yaptığı konuşma "Filistin'de ateşkes" çağrılarıyla bölündü.

        Slogan atanlar kiliseden çıkarılırken, kilisede kalan kalabalık bu yıl yapılacak başkanlık seçimlerine gönderme yaparak, "Dört yıl daha!" sloganı atarak Biden'a destek oldu.

        Biden Filistin'de ateşkes isteyenlerin öfkelerini anladığını belirterek "İsrail'in Gazze'den çıkması için "usulca çalıştığını" söyledi.

        ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Cumartesi günü Türkiye'den başladığı Orta Doğu turu kapsamınd bugün İsrail'de olacak.

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