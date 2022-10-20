Biden'ın hedefi petrol fiyatlarını düşürmek

ABD'de en önemli gündem başlıkları enflasyonla mücadele ve resesyon tartışmaları. OPEC+ grubunun günlük petrol üretimini kasım ayından itibaren 2 milyon varil azaltma kararı almasının ardından Biden yönetiminin yüksek akaryakıt fiyatlarına çözüm bulma hamleleri sürüyor. Ülkede 12 ay içinde resesyona girileceği yönündeki beklentilerin arttığına dikkat çeken Ciner Medya Grubu ABD Temsilcisi Ali Çınar "Hem piyasalarda hem de kamuoyunda gözler FED'in Kasım'ın ilk haftasında yapacağı faiz artış oranında" dedi.

BIDEN'IN HEDEFİ PETROL FİYATLARINI DÜŞÜRMEK

ABD'nin ekonomisinde gelecek yıl çok daha sıkıntılı bir sürecin yaşanacağının tahmin edildiğini belirten Çınar "Beyaz Saray için en önemli maddelerden biri yüksek enflasyon ve bununla bağlantılı akaryakıt fiyatları" ifadelerini kullandı. Ali Çınar "stratejik petrol rezervlerinden piyasaya daha fazla petrol sürerek fiyatları düşürmeye çalışıyor. Bu yöndeki hamleleri bir kesimi mutlu ederken, petrol üreticileri ve seçmen mutlu değil çünkü fiyatlar çok yüksek" dedi.

BIDEN YÖNETİMİ 'TOPAL ÖRDEK' OLABİLİR

ABD'de ekonominin ve özellikle yüksek akaryakıt fiyatlarının Biden yönetimini, yaklaşan Kongre ara seçimleri nedeniyle endişelendirdiğini belirten Çınar "Anketler Temsilciler Meclisinde Demokratların çoğunluğu kaybedeceğini gösteriyor. Eğer Senatoda da kaybederlerse Biden yönetimi 'topal ördek' olabilir. Çünkü çoğunluğu kaybedecekleri için istedikleri yasaları, projeleri, atamaları geçirme ihtimalleri kalmayacak" dedi. ABD'nin Ukrayna'ya yönelik yardımlarının 17 milyar doların üzerine çıktığına dikkat çeken Ciner Medya Grubu ABD Temsilcisi Ali Çınar "Bu da eleştiriliyor. Cumhuriyetçilerin Kongre'de en azından bir kanatta çoğunluğu kazanmasıyla beraber Ukrayna'ya desteklerin de sorgulanacağı görünüyor. Bu da Biden yönetimi ve Ukrayna için iyi bir haber değil" şeklinde konuştu.