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ABD Başkanı Joe Biden'in Merkez Bankası (Fed) başkanlığı için adayını bu hafta açıklaması bekleniyor.

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, Başkan Biden'in yapacağı seçim konusunda bu haftanın ilk yarısında daha fazla bilgi verileceği belirtildi.

ABD basınına göre Başkan Biden, Fed başkanlığı için adayını perşembe günkü Şükran Günü tatilinden önce açıklayacak.

Bloomberg News'un haberine göre de Senatör Joe Manchin, Biden'in Fed başkanlığı için aday göstermesi olası iki isim olan Lael Brainard ve Jerome Powell ile görüşmek istiyor. Manchin, geçtiğimiz hafta Powell ile bir araya gelmiş ve enflasyon konusunda görüş alışverişinde bulunduklarını ifade etmişti.