Biden'ın dışişleri bakanlığına danışmanı Antony Blinken'ı ataması bekleniyor

Joe Biden ve Antony Blinken

ABD'nin yeni başkanı seçilen Joe Biden, kabinesinin ilk üyelerini salı günü açıklamaya hazırlanıyor. Bloomberg ve New York Times'ın haberine göre Biden, uzun süredir dış politika danışmanı olan Antony Blinken'ı dışişleri bakanı olarak atayacak.

Bloomberg'in üç kişiye dayandırdığı haberini gibi ABC gibi haber kurumları da teyitlediklerini açıkladı.

ABD'nin eski dışişleri bakanı Hillary Clinton'ın eski yardımcılarından olan Jake Sullivan'ın ise Biden'ın ulusal güvenlik danışmanı olarak açıklanması bekleniyor.

KABİNEN İLK ÜYELERİ SALI GÜNÜ AÇIKLANACAK

Biden'ın Beyaz Saray Genel Sekreterliğine atadığı Ron Klain, pazar günü yaptığı açıklamada Biden'ın kabinesinin ilk üyelerini salı günü duyuracağını söyledi; ancak ilk başta hangi pozisyonların açıklanacağı bilinmiyor.

Dışişleri bakanlığı kabinenin en prestijli görevlerinden biri olarak kabul edilirken ulusal güvenlik danışmanlığı da Beyaz Saray'ın en önemli ve güçlü pozisyonlarından biri.

Blinken, ABD'nin eski başkanı Barack Obama döneminde dışişleri bakan yardımcılığı yapmıştı.

İKLİM ANLAŞMASI VE İRAN'A İLGİLİ YAPTIRIMLAR GÜNDEM KONULARI

New York Times gazetesinin haberine göre yaklaşık 20 yıl boyunca Biden ile beraber çalışan Blinken'ın önceliği ABD'nin güvenilir bir müttefik olarak uluslararası anlaşmalar ve kurumlar içindeki yerini sağlamlaştırmak olacak.

Bunların başında da Paris İklim Anlaşması ve İran ile yapılan nükleer anlaşma geliyor.

Blinken, bu yaz yaptığı açıklamada ABD'nin iklim ya da koronavirüs gibi sorunlarla ne kadar güçlü olursa olsun tek başına mücadele edemeyeceğini söylemişti.

Obama döneminde Orta Doğu politikasıyla ilgili yakın çalışmalar gerçekleştiren Blinken, diğer ülkelerle birlikte çalışarak Çin ile rekabet etmekten yana.

Diğer yandan ABD Başkanı Donald Trump ise halen yenilgiyi kabul etmiş değil.

Trump'ın destekçilerinden olan eski New Jersey valisi Chris Christie, Trump'ın yenilgiyi kabul etmesi gerektiği yönünde tavır aldı; Trump'ın hukuk ekibini ise 'ulusal bir utanç kaynağı' olarak nitelendirdi.