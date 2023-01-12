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Haberler Dünya Biden'ın başkan yardımcılığından kalma yeni "gizli belgelerin" bulunduğu öne sürüldü - Dünya Haberleri

Biden'ın başkan yardımcılığından kalma yeni "gizli belgelerin" bulunduğu öne sürüldü

ABD medyasının iddiasına göre Başkan Biden'ın bir ofisinde, Başkan Obama'nın yardımcılığını yaptığı döneme ait yeni 'gizli belgeler' bulundu.

Giriş: 12.01.2023 - 01:24 | Güncelleme: ABONE OL
Biden'ın başkan yardımcılığından kalma yeni
AA

ABD Başkanı Joe Biden'ın başkan yardımcılığı döneminden kalma yeni bir dizi "gizli belgenin" daha bulunduğu iddia edildi.

NBC News'ün "konuya aşina bir kaynağa" dayandırdığı haberinde, Biden'ın 2009-2017 yılları arasında başkan yardımcılığı yaptığı dönemden kalma yeni bir dizi devlete ait "gizli belgelerin" daha bulunduğu aktarıldı.

Yeni belgelerin bu kez farklı bir yerde bulunduğu kaydedilen haberde, 2 Kasım 2022'de Washington'daki Penn Biden Diplomasi ve Küresel Katılım Merkezi'ndeki ofisinde "gizli belgelerin" bulunmasından beri Biden'ın ekibinin farklı yerleri de aramaya başladıkları kaydedildi.

Haberde, Beyaz Saray'ın konuya ilişkin soruya yanıt vermediği belirtilirken, Adalet Bakanlığı'nın da herhangi bir yorum yapmadığı aktarıldı.

BIDEN'IN OFİSİNDEN ÇIKAN 'GİZLİ' BELGELER

Biden'ın danışmanlarından Richard Sauber, pazartesi günü, Biden'ın, Penn Biden Merkezi'ndeki kişisel ofisinde, başkan yardımcılığı görevi sırasından kalan bazı "gizli bilgiler içeren az sayıda belgenin" bulunduğunu söylemişti.

Belgelerin, 2 Kasım 2022'de, "kilitli bir dolapta" bulunduğunu ifade eden Sauber, belgeler bulunur bulunmaz Biden'ın kişisel avukatlarının, Beyaz Saray ve devletin ulusal arşivlerle ilgili kurumlarıyla iletişime geçtiğini açıklamıştı.

Biden, ofisinden gizli belgeler çıktığını duyduğunda "şaşırdığını" söyleyerek, belgelerin içeriği hakkında bilgi sahibi olmadığını kaydetmişti.

Beyaz Saray yetkililerine göre, Adalet Bakanlığı söz konusu belgelere ilişkin incelemesini sürdürüyor.

Fotoğraf: AA

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