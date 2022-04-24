Biden ile İsrail Başbakanı Benet, telefonda görüştü

HABERTURK.COM

ABD Başkanı Joe Biden, Başkan Biden, İsrailli ve Filistinli yetkililer arasında gerilimin azaltılması çağrısında bulundu. Biden, Ramazan ayının barışçıl bir şekilde sona ermesinin sağlanması dileğini belirtti.

Biden, İsrail'e ve savunma ihtiyaçlarına sarsılmaz desteğini teyit etti ve İsrail'in Demir Kubbe sistemini yenilemek için tarihi 1 milyar dolarlık tahsisi memnuniyetle karşıladı.

İki lider, ilgili Ulusal Güvenlik Danışmanları tarafından yönetilen ABD-İsrail Stratejik Danışma Grubu'nun önemli çalışmalarını takip etmek için düzenli temas halinde kalma sözü verdi.