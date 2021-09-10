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Haberler Dünya

Biden ile Cinping, ABD ve Çin arasında iş birliği alanları ile çakışan çıkarları görüştü

ABD Başkanı Joe Biden ile Çin Devlet Başkanı Şi Cinping arasında yapılan görüşmede, iki ülke arasındaki iş birliği alanları ile çıkarların ayrıştığı konuların açık bir şekilde ele alındığı bildirildi.

10.09.2021 - 10:14 | Güncelleme: ABONE OL
Biden ile Cinping, ABD ve Çin arasında iş birliği alanları ile çakışan çıkarları görüştü
AA

Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamaya göre ABD Başkanı Biden ile Çin Devlet Başkanı Şi telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmeden Biden, Şi'ye, ABD ile Çin arasında iş birliğinin mümkün olduğu alanlarda işbirliği yapılabileceği mesajını verirken çıkarların ayrıştığı konularda ABD'nin pozisyonunun net olduğunu iletti.

ABD'nin serbest ve özgür bir İndo-Pasifik bölgesinin korunması konusundaki kararlı tutumunu Şi'ye ileten Biden, Çin'in uluslararası ticaretteki rekabet kurallarına sorumlu şekilde uyması gerektiği yönündeki mesajını da dile getirdi.

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