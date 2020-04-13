13 NİSAN 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Demokratların 2020 başkanlık seçimindeki adayı olan Joe Biden hakkında, eski asistanı Tara Reade tarafından cinsel taciz suçlaması yapıldı.
Polis tarafından yayınlanan rapora göre, Tara Reade, Perşembe günü Obama döneminde Başkan Yardımcılığı yapan Biden aleyhinde suç duyurusunda bulundu.
Reade, Biden'ın kendisini 1993 yılında Delaware senatörü olduğu dönemde, Senato koridorunda kendisine cinsel tacizde bulunduğunu iddia etti. Reade, ABD Senatosunda Biden'ın davranışları hakkında konuşmaya çalışmasından sonra üstü kapalı tehdit edildiğini aktarırken, yemin altında ifade vermek veya gerekirse kolluk kuvvetleri ile işbirliği yapmak istediğini söyledi.
Uzmanlar, iddia edilen saldırıya ilişkin zamanaşımı süresinin sona ermiş olması nedeni ile Biden'ın cezai işlemle karşılaşmayacağı anlamına geliyor açıklamasında bulundu. Biden kampanya ofisi ise iddialar üzerine herhangi bir yorum yapmadı.
Tara Reade, 27 yıl sonra yaptığı suç duyurusunun Biden’ın başkan adaylığını engellemek için olmadığını iddia ederek, sosyal medya üzerinden Cumhuriyetçilere, “Uğradığım saldırıyı siyasi kazanç için kullanmayın” çağrısında bulundu. Geçen yıl birden fazla kadın Joe Biden'ın kendilerine uygunsuz olduğunu düşündükleri şekilde dokunduğunu iddia etmiş ancak herhangi bir cinsel taciz davası açılmamıştı.
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