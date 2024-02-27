Biden, Gazze'de ateşkes anlaşmasına Pazartesiye kadar varılabileceğini söyledi

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Getty Images

ABD Başkanı Joe Biden, Gazze’de geçici bir ateşkes anlaşmasına Pazartesi'ye kadar varılmasını umduğunu söyledi.

Katar’daki ateşkes görüşmelerinde İsrail ve Hamas yetkililerinin anlaşmaya yaklaştığı haberleri gelirken, New York'ta gazetecilere konuşan ABD Başkanı Joe Biden’dan ateşkes anlaşmasının en geç Pazartesi günü başlayabileceğine dair bir açıklama geldi.

Biden, ulusal güvenlik danışmanının kendisine, İsrailli rehinelerin serbest bırakılmasını da içeren ateşkes anlaşmasının yakın olduğunu söylediğini kaydetti.

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İsrail ve Hamas yetkilileri Katar’da arabulucularla ayrı ayrı görüşerek müzakereler yürütüyor.

Biden, gazetecilerin sorusu üzerine, "Ulusal güvenlik danışmanım bana yaklaştığımızı söyledi. Yakınız. Henüz işimiz bitmedi. Umudum önümüzdeki Pazartesiye kadar anlaşmaya varılması” dedi.

Reuters, ABD'li bir yetkilinin, 10 Mart’ta başlayacak Ramazan ayına kadar anlaşmaya varılması için Amerikalı müzakerecilerin uğraştığını söylediğini aktardı.

El Cezire’ye konuşan kaynaklar, 400 Filistinli mahkumun, 40 kadın, çocuk ve ileri yaştaki rehineyle değiştirilmesinin masada olduğunu bildirdi.

Getty Images Filistin yanlısı göstericiler Pazartesi günü Biden'ın katılacağı televizyon programının binasında protesto düzenledi, 'Yahudilerden Biden'a: Soykırımı silahlandırmayı bırak' yazılı pankart açtı

İsrail ve Hamas gecikmeden birbirini sorumlu tutuyor

Her iki taraf da yaptıkları açıklamalarda, ateşkes anlaşmasına şimdiye kadar varılamamasından birbirini sorumlu tuttu.

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Hamas, elinde tuttuğu rehinelerin Filistinli mahkumlarla takas edilmesi ve Gazze'nin yeniden inşası da dahil olmak üzere bir dizi talep içeren ateşkes planını Şubat başında iletmişti.

Örgüt, İsrail güçlerinin tamamen geri çekilmesini ve 45'er günlük üç ateşkes döneminin ardından savaşın sona ermesini önermişti.

Teklif, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu tarafından reddedilmişti.

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad El Sani ile görüştükten sonra Hamas lideri İsmail Haniye, örgütünün savaşın sona erdirilmesine yönelik çabalarda bulunduğunu söyledi, İsrail’i Gazzeliler kuşatma altında ölürken ayak diremekle suçladı.

Haniye, "Düşmanın müzakereleri suçlarına kılıf olarak kullanmasına izin vermeyeceğiz" dedi.

Netanyahu ise İsrail'in anlaşmaya hazır olduğunu, "başka bir gezegenden" olarak tanımladığı taleplerden vazgeçip vazgeçmemesinin Hamas’a kaldığını söyledi.

ABD merkezli Fox News’a konuşan Netanyahu, "Açıkçası, eğer olursa anlaşmaya varmayı isteriz. Hamas’a kalmış. Bu artık gerçekten onların kararı" dedi ve ekledi:

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"Gerçekliğe inmeleri gerekiyor."

El Sani'nin ofisi, El Sani ve Hamas liderinin, Katar'ın “Gazze Şeridi’nde acil ve kalıcı bir anlaşmaya aracılık etme" çabalarını görüştüklerini duyurdu.

Reuters'a konuşan bir kaynak, daha önce İsrailli bir heyetin, müzakerelerde görev almak için operasyon merkezi oluşturmak üzere Katar'a uçtuğunu bildirdi.

Merkez, Hamas'ın rehin olarak serbest bırakılmasını istediği Filistinlileri onay sürecine tabi tutmakla da görevli.

İsrail, Hamas ortadan kaldırılıncaya kadar savaşın sona ermeyeceğini dile getirmeye devam ediyor. Hamas ise savaşı sona erdirecek bir anlaşmaya varmadan rehineleri serbest bırakmayacağını söylüyor.

Netanyahu, "Gazze'nin güneyindeki Refah'a karadan müdahale, mutlak zafer için gerekli" demişti.

İsrail'de Başbakanlık ofisi dün, ordunun, sivillerin Gazze'nin güneyindeki Refah kentinden tahliyesine yönelik planını savaş kabinesine sunduğunu açıklamıştı. Planın detayları henüz bilinmiyor.

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Üst düzey Hamas yetkilisi Sami Ebu Zuhri Pazartesi günü Reuters'e yaptığı açıklamada, varılacak bir ateşkes anlaşmasının "saldırılara son verilmesini, askerlerin geri çekilmesini, yerinden edilmiş kişilerin geri dönmesini, yardım ile barınma ekipmanlarının (Gazze’ye) girişini ve yeniden inşayı” içermesi gerektiğini söyledi.

İsrail, yakında bir ateşkes anlaşmasına varması ve Gazze’nin kuzeyindeki İsrail saldırılarından kaçanların da sığındığı Refah’a kara harekatı planından vazgeçmesi konusunda müttefiki ABD'nin baskısı altında.

Netanyahu ise, Refah'a saldırı planının hâlâ geçerli olduğunu söylüyor.

Washington karşı çıksa bile İsrail'in Refah’a karadan müdahale edip etmeyeceği sorulduğunda Netanyahu, “İçeri gireceğiz. Kararlarımızı kendimiz veririz, ama sivillerin tahliyesi fikrini de göz önünde bulundurarak gireceğiz” dedi.

Görüşmeler, İsrailli yetkililerin rehinelerin serbest bırakılması şartlarını Paris’te ABD, Mısır ve Katar temsilcileriyle görüştüğü Cuma gününden beri hız kazanmış görünüyor.

7 Ekim'de Hamas'ın İsrail'e düzenlediği saldırılarda yaklaşık 1200 İsrailli öldü ve 253 kişi rehin alındı. Gazze’deki Sağlık Bakanlığı İsrail’in saldırılarında 30 bine yakın Filistinlinin öldüğünü söylüyor.

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