Biden, Fahrizade suikastı ve İran ile ilişkilere dair ilk kez konuştu

CNN'in dün gece düzenlediği yayına katılan Biden, Fahrizade suikastının İran ile yeniden anlaşmayı zora sokup sokmadığına ilişkin soruya, "Bunu söylemek zor." yanıtını verdi.
Başkan Donald Trump yönetiminin 2018'de İran ile nükleer anlaşmadan çekilmesini eleştiren Biden, "İran'ın nükleer silahlara sahip olmasına izin veremeyiz. O (Trump),daha sıkı bir taviz alacağını düşünerek anlaşmadan çekildi. Peki ne elde ettiler? Onların (İran) nükleer malzemelere erişme imkanını artırdılar. Şu anda nükleer silah üretmeye yetecek malzemeye ulaşmaya daha yakınlar ve üzerine bir de füze sorunu var." dedi.
Dış politikada müttefiklerle ve uluslararası taraflarla birlikte hareket etmenin önemine vurgu yapan Biden, "Bunlar zor meseleler. Bir şeyi biliyorum ki bunları yalnız başımıza aşamayız. Bu yüzden yalnızca İran ile değil, Rusya ve Çin ile ilişkilerimizde ve diğer meselelerde daha büyük bir grubun parçası olmalıyız." ifadelerini kullandı.
ABD'li üst düzey bir yetkili, 2 Kasım'da CNN'e yaptığı açıklamada İranlı bilim insanı Muhsin Fahrizade'nin öldürülmesinin arkasında İsrail'in olduğunu ileri sürmüştü.
Öte yandan ABD'de bazı yorumcular, İsrail'in, Biden liderliğindeki yeni yönetimin Orta Doğu politikasında olası bir yön değişikliğinin önünü kesmek için, İran ile yeni bir anlaşma zeminini ortadan kaldırmak üzere suikastı gerçekleştirdiği değerlendirmesinde bulunmuştu.
- İran, suikastın ardında İsrail'in olduğunu düşünüyor
İran'ın nükleer programının mimarı olarak tanınan bilim insanı Fahrizade, 27 Kasım'da Tahran eyaletine bağlı Abserd bölgesinde düzenlenen terör saldırısında hayatını kaybetmişti. İranlı yetkililer, suikastın arkasında İsrail'in olduğunu açıklamıştı.
İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Tel Aviv yönetiminin ABD Başkanı Donald Trump görevden ayrılmadan terör eylemleriyle bölgede kaos çıkarmayı hedeflediğine dikkati çekerek, "İsrail'in tuzağına düşmeyeceklerini ve suikasta yanıtı uygun zamanda vereceklerini" ifade etmişti.
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Nisan 2018'de İran nükleer programı hakkında yaptığı sunumda Fahrizade'nin adını özellikle anarak, bilim insanı rolünü vurgulamıştı.
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