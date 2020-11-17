\u0130\u00e7 siyasette radikal k\u0131r\u0131lmalar\u0131n s\u00f6z konusu oldu\u011fu ABD, parti i\u00e7i ili\u015fkiler ve dengeler a\u00e7\u0131s\u0131ndan dahi olduk\u00e7a sorunlu ve ihtilafl\u0131 bir gelece\u011fe yelken a\u00e7m\u0131\u015f g\u00f6r\u00fcn\u00fcyor. Bu ba\u011flamda, Biden y\u00f6netimi i\u00e7 siyasetteki u\u011fra\u015f\u0131 alanlar\u0131ndan otonomi kazanabildi\u011fi \u00f6l\u00e7\u00fcde, d\u0131\u015f politikaya Demokratlar\u0131n damgas\u0131n\u0131 vurmak isteyecektir. Fakat Amerikan d\u0131\u015f politikas\u0131 ve onun Orta Do\u011fu ba\u011flam\u0131ndaki konumu, sorgulanmaya epey a\u00e7\u0131k bir i\u00e7erik sunuyor. Hegemonik pozisyonunu bir s\u00fcredir kaybeden ya da bu pozisyondan bir s\u00fcredir geri \u00e7ekilmek zorunda kalan Amerikan g\u00fcc\u00fc, Orta Do\u011fu\u2019daki dengeleri etkileyebilme kabiliyetini muhafaza etmekle birlikte, ba\u015fat akt\u00f6r olma l\u00fcks\u00fcn\u00fc kaybetmi\u015f bir profil arz ediyor. Bug\u00fcn ise art\u0131k Demokratlar\u0131n se\u00e7im zaferiyle \u015fekillenecek bir gelecekten bahsetmek gerekiyor. Bu ba\u011flamda d\u00f6n\u00fcp bak\u0131lacak temel referans ise bir \u00f6nceki Demokrat y\u00f6netimin uygulamalar\u0131 olabilir. Biden\u2019\u0131n ayn\u0131 zamanda Barack Obama y\u00f6netiminde ba\u015fkan yard\u0131mc\u0131s\u0131 olarak \u00e7al\u0131\u015fm\u0131\u015f olmas\u0131 da \u00f6n\u00fcm\u00fczdeki d\u00f6rt y\u0131l\u0131 anlayabilmek ad\u0131na kullan\u0131\u015fl\u0131 bir veri havuzu sunuyor. Dahas\u0131, bizzat Obama\u2019n\u0131n da siyaseten etkin bir akt\u00f6r olarak konumlanmaya \u00e7al\u0131\u015ft\u0131\u011f\u0131 g\u00f6zlemlenebiliyor. Bu durumda Obama y\u00f6netimiyle Biden y\u00f6netimi aras\u0131nda birtak\u0131m s\u00fcreklilikler olabilece\u011fini \u00f6ng\u00f6rmek, hata pay\u0131 d\u00fc\u015f\u00fck bir \u00e7\u0131kar\u0131m olacakt\u0131r. Yap\u0131sal olarak bak\u0131ld\u0131\u011f\u0131nda, Demokratlar\u0131n Cumhuriyet\u00e7ilere nazaran \u00e7ok tarafl\u0131l\u0131\u011fa verdikleri \u00f6nem, uluslararas\u0131 politikaya bak\u0131\u015flar\u0131n\u0131 da \u00f6zetler nitelikte. Cumhuriyet\u00e7i y\u00f6netimlerin tek tarafl\u0131 uygulamalar\u0131 hilaf\u0131na, Demokratlar uluslararas\u0131 me\u015fruiyeti \u00f6nemseyen bir profil \u00e7iziyorlar ve Amerikan g\u00fcc\u00fcn\u00fcn kullan\u0131m\u0131 konusunda daha temkinliler. Bu \u00e7er\u00e7evede, Demokratlar\u0131n uluslararas\u0131 politikadaki stratejik partnerlerine y\u00fckledikleri anlam da daha farkl\u0131 bir seyir izliyor. Biden y\u00f6netiminin uluslararas\u0131 ittifaklar\u0131 \u00f6ne \u00e7\u0131karaca\u011f\u0131na y\u00f6nelik g\u00fc\u00e7l\u00fc beklentiler, haliyle Avrupal\u0131 m\u00fcttefikleriyle daha uyumlu bir g\u00f6r\u00fcn\u00fcm sunmas\u0131n\u0131 da beraberinde getirecektir. S\u00f6z konusu uyumun \u0130srail\u2019e y\u00fckleyece\u011fi maliyet ise Filistin sorunu kapsam\u0131ndaki tek tarafl\u0131 eylemlerinin ve bu eylemlere \u201cme\u015fru\u201d bir zemin do\u011furan \u201cY\u00fczy\u0131l\u0131n Anla\u015fmas\u0131n\u0131n\u201d sert bir reaksiyonla kar\u015f\u0131la\u015fma ihtimali. S\u00f6z gelimi, Biden y\u00f6netimi Trump d\u00f6neminde Kud\u00fcs\u2019e ta\u015f\u0131nan ABD b\u00fcy\u00fckel\u00e7ili\u011fini Tel Aviv\u2019e yeniden ta\u015f\u0131maktan ziyade, muhayyel Filistin devletine istinaden Do\u011fu Kud\u00fcs\u2019e bir diplomatik misyon a\u00e7arak s\u00f6z konusu dengesizli\u011fin \u00f6n\u00fcne ge\u00e7ebilir. Bu noktada belirtilmelidir ki Avrupal\u0131 g\u00fc\u00e7lerin Filistin meselesi ba\u011flam\u0131ndaki pozisyonlar\u0131, iki devletli ve hakkaniyetli bir \u00e7\u00f6z\u00fcm\u00fc esas almaktad\u0131r. Bu ba\u011flamda, transatlantik ili\u015fkilerin g\u00fc\u00e7lendirilmesi, Filistin meselesinde do\u011frudan bir sonu\u00e7 olarak g\u00f6r\u00fclemeyecek olsa da, Amerikan y\u00f6netiminin manevra kabiliyetini ciddi bi\u00e7imde etkileyecek ve belki de \u00f6nemli bir bask\u0131 unsuru olu\u015fturacakt\u0131r. Ayr\u0131ca Biden y\u00f6netimi s\u00f6z konusu \u00e7ok tarafl\u0131l\u0131k uygulamalar\u0131yla birlikte liberal bir d\u00fcnya d\u00fczenini tesis etmeye \u00e7al\u0131\u015facakt\u0131r. Her ne kadar Amerikan g\u00fcc\u00fcn\u00fcn d\u00fc\u015f\u00fc\u015f\u00fc art\u0131k bir realite olarak kabul edilse de, stratejik ortaklar\u0131na alan a\u00e7an \u00e7ok tarafl\u0131 bir politik anlay\u0131\u015fla, Demokratlar s\u00f6z konusu liberal d\u00fczene hayat \u00f6p\u00fcc\u00fc\u011f\u00fc verebileceklerine inan\u0131yorlar. Bu ba\u011flamda, \u00e7ok tarafl\u0131 bir vizyon, Filistin sorunu \u00f6zelinde daha dengeli bir yakla\u015f\u0131m\u0131 dayatacakt\u0131r. Nihayetinde Filistin meselesi kapsam\u0131ndaki olas\u0131 dengeli tutumuyla Biden y\u00f6netimi, Trump y\u00f6netimi s\u00fcresince ciddi erozyona u\u011fram\u0131\u015f olan Amerikan imaj\u0131n\u0131n uluslararas\u0131 me\u015fruiyetini tazeleyecek ve dolay\u0131s\u0131yla yumu\u015fak g\u00fc\u00e7 kapasitesini restore edebilecektir. Amerikan y\u00f6netimlerinin tarihsel olarak \u0130srail konusunda genel ge\u00e7er bir tarzda hareket ettiklerine dair g\u00fc\u00e7l\u00fc arg\u00fcmanlar mevcut. Lakin \u00f6zellikle Obama y\u00f6netimi s\u00fcresince ABD-\u0130srail ili\u015fkileri belki de hi\u00e7 olmad\u0131\u011f\u0131 \u00f6l\u00e7\u00fclerde gerilmi\u015fti. \u0130srail Ba\u015fbakan\u0131 Netanyahu\u2019nun 2012 y\u0131l\u0131ndaki Amerikan se\u00e7imlerinde Obama aleyhindeki tan\u0131t\u0131mlara bizzat kat\u0131lmas\u0131 haf\u0131zalarda yerini koruyor. Obama y\u00f6netiminin ise giderayak Birle\u015fmi\u015f Milletler\u2019de (BM) yap\u0131lan oylamada \u0130srail aleyhine \u00e7\u0131kan kararda \u00e7ekimser kald\u0131\u011f\u0131 hat\u0131rlanabilir. B\u00fct\u00fcn bu say\u0131lanlar alt alta konuldu\u011funda, yeni Amerikan y\u00f6netiminin de \u0130srail siyaseti hususunda benzer bir gerilim potansiyeli ta\u015f\u0131d\u0131\u011f\u0131n\u0131 iddia etmek m\u00fcmk\u00fcn oluyor. Obama y\u00f6netiminin kadrolar\u0131yla hareket edece\u011fine y\u00f6nelik g\u00fc\u00e7l\u00fc bir beklenti bulunan Biden, Demokratlar\u0131n \u0130srail-Filistin konusuna bak\u0131\u015f\u0131n\u0131 da ana hatlar\u0131yla temsil edecek gibi g\u00f6r\u00fcn\u00fcyor. Bu ba\u011flamda Biden y\u00f6netimi \u0130srail\u2019in ilhak politikalar\u0131na ve yerle\u015fim stratejilerine set \u00e7ekebilir. Trump y\u00f6netiminin biraz da alelacele kotard\u0131\u011f\u0131 \u201cY\u00fczy\u0131l\u0131n Anla\u015fmas\u0131\u201d ve bu anla\u015fman\u0131n sundu\u011fu imk\u00e2nlar, Biden y\u00f6netimi nezdinde desteklenebilir olmaktan uzak g\u00f6r\u00fcn\u00fcyorlar. \u0130srail\u2019e Filistin\u2019deki hukuk d\u0131\u015f\u0131 yerle\u015fimleri ilhak edebilme imk\u00e2n\u0131 tan\u0131yan s\u00f6z konusu plan, Demokratlar\u0131n iktidar\u0131nda rafa kald\u0131r\u0131labilir. Kald\u0131 ki Biden y\u00f6netimi, b\u00fct\u00fcnc\u00fcl bir yorumla de\u011ferlendirildi\u011finde, \u201cY\u00fczy\u0131l\u0131n Anla\u015fmas\u0131ndan\u201d Trump y\u00f6netiminin karakteristi\u011fini ta\u015f\u0131mas\u0131ndan dolay\u0131 da memnuniyetsizlik duyacakt\u0131r. Hakkaniyetli bir perspektifi benimseyebilmek ve Filistin y\u00f6netimini s\u00fcrece d\u00e2hil edebilmek ad\u0131na, Biden y\u00f6netiminin farkl\u0131 bir g\u00fczerg\u00e2h ke\u015ffetmesi beklenebilir. Trump y\u00f6netiminin tek tarafl\u0131 eylemlerine bir \u00f6rnek olarak \u201cY\u00fczy\u0131l\u0131n Anla\u015fmas\u0131\u201d, Biden y\u00f6netimi d\u00f6neminde yeniden g\u00fc\u00e7lendirilecek transatlantik ili\u015fkiler ba\u011flam\u0131nda da akamete u\u011frayabilir. Bu a\u00e7\u0131dan bak\u0131ld\u0131\u011f\u0131nda, Avrupal\u0131 g\u00fc\u00e7lerin \u00f6zellikle AB de\u011ferleri \u00fczerinden yapacaklar\u0131 ele\u015ftirilerin kapasitesi, \u0130srail\u2019in stratejik hesaplar\u0131n\u0131 zora sokabilir. Lakin bug\u00fcn itibar\u0131yla farkl\u0131 bir de\u011ferlendirme yapmak da m\u00fcmk\u00fcn. G\u00fcn\u00fcm\u00fczde \u0130srail, \u00f6zellikle Do\u011fu Akdeniz\u2019deki gaz rezervlerinin olu\u015fturdu\u011fu atmosferde, h\u0131zl\u0131 bir bi\u00e7imde Yunanistan-G\u00fcney K\u0131br\u0131s Rum Y\u00f6netimi (GKRY) ikilisiyle askeri bir angajmana girmi\u015f durumda. S\u00f6z konusu iki \u00fclkenin Avrupa Birli\u011fi (AB) karar alma s\u00fcre\u00e7lerinde \u0130srail lehine bir payanda olmalar\u0131, h\u00e2lihaz\u0131rdaki ili\u015fkilerinin seviyesi g\u00f6z \u00f6n\u00fcnde bulunduruldu\u011funda, hi\u00e7 de \u015fa\u015f\u0131lacak bir sonu\u00e7 de\u011fil. Bu ba\u011flamda \u0130srail, AB nezdinde iki \u00f6nemli m\u00fcttefik elde etmi\u015f g\u00f6r\u00fcn\u00fcyor. Her \u015fart alt\u0131nda, Biden y\u00f6netiminin Avrupal\u0131 g\u00fc\u00e7lerle ili\u015fkilerini konsolide etmesi, bir seviyeye kadar \u0130srail\u2019e y\u00f6nelik ele\u015ftiri d\u00fczeyini art\u0131racak olsa da, AB nezdinde giri\u015fimler \u00fczerinden sonu\u00e7 al\u0131nmas\u0131n\u0131 sa\u011flayabilecek bir potansiyelden uzak. \u00d6zellikle Trump y\u00f6netimi d\u00f6neminde \u0130srail\u2019in elde etti\u011fi kazan\u0131mlara halel gelmeyece\u011fi beklense de, \u0130srail-Arap yak\u0131nla\u015fmas\u0131 s\u00fcrecinde birtak\u0131m problemli d\u00f6neme\u00e7ler s\u00f6z konusu olabilir. Bug\u00fcne kadar yap\u0131lan \u00fc\u00e7 normalle\u015fme anla\u015fmas\u0131ndan ikisi, Amerikan y\u00f6netiminin ya silah sat\u0131\u015flar\u0131yla ya da sa\u011flayaca\u011f\u0131 diplomatik kolayl\u0131klarla m\u00fcmk\u00fcn olabildi. Bu a\u00e7\u0131dan bak\u0131ld\u0131\u011f\u0131nda hem Birle\u015fik Arap Emirlikleri (BAE) hem de Sudan\u2019la yap\u0131lan normalle\u015fme anla\u015fmalar\u0131, asl\u0131nda b\u00fcy\u00fck oranda Amerikan y\u00f6netiminin eserleriydiler. \u0130ran tehdidinin temizlendi\u011fi bir atmosferde \u0130srail-Arap yak\u0131nla\u015fmas\u0131 i\u00e7in makul bir referans objesi bulunsa da, Amerikan g\u00fcc\u00fcn\u00fcn zorlay\u0131c\u0131l\u0131\u011f\u0131, s\u00f6z konusu normalle\u015fme s\u00fcrecini hi\u00e7 de\u011filse h\u0131zl\u0131 bir bi\u00e7imde m\u00fcmk\u00fcn k\u0131ld\u0131. Fakat bu a\u015famada Amerikan y\u00f6netiminin politikalar\u0131 a\u00e7\u0131s\u0131ndan bir rezerv koyma ihtiyac\u0131 do\u011fuyor. \u0130lk olarak belirtilmeli ki Biden y\u00f6netimi de di\u011fer Demokrat y\u00f6netimler gibi liberal bir d\u00fcnya vizyonuna sahip. Bu ba\u011flamda, demokrasinin promosyonu bir d\u0131\u015f politika arac\u0131 olarak i\u015flevselle\u015ftirilecektir. Bir di\u011fer ifadeyle, Biden y\u00f6netiminin Arap otokrasileriyle uyumsuz bir g\u00f6r\u00fcn\u00fcm sergilemesi gayet m\u00fcmk\u00fcn g\u00f6r\u00fcn\u00fcyor. Kald\u0131 ki bir u\u00e7 nokta olarak, 2018 y\u0131l\u0131nda Suudi gazeteci Cemal Ka\u015f\u0131k\u00e7\u0131\u2019n\u0131n katledilmesi (her ne kadar Trump y\u00f6netimi d\u00f6neminde \u00f6rtbas edilse de) art\u0131k ba\u015fl\u0131 ba\u015f\u0131na b\u00fcy\u00fck bir problem olu\u015fturaca\u011fa benziyor. S\u00f6z konusu cinayette oynad\u0131\u011f\u0131 ba\u015fat rol sebebiyle, Suudi veliaht prensi Muhammed Bin Selman\u2019\u0131n siyasi kariyeri \u00f6n\u00fcm\u00fczdeki d\u00f6rt senelik s\u00fcre zarf\u0131nda yava\u015flayabilir. Biden y\u00f6netimiyle uzla\u015f\u0131 aramak zorunlulu\u011fu hissedecek Arap otokrasilerinin i\u00e7 siyasetteki hamleleriyle kendilerini anlatma \u00e7abalar\u0131na tan\u0131kl\u0131k edebiliriz. Bu a\u00e7\u0131dan de\u011ferlendirildi\u011finde, Arap otokrasilerindeki d\u00f6n\u00fc\u015f\u00fcm s\u00fcrecinin en az\u0131ndan vitrin d\u00fczenlemeleri ba\u011flam\u0131nda h\u0131zlanmas\u0131 da beklenebilir. Lakin burada da istisnalar mevcut. Yine d\u00f6n\u00fcp Obama y\u00f6netiminin performans\u0131na bakmak, bu noktada a\u00e7\u0131klay\u0131c\u0131 olabilir. Her ne kadar liberal bir d\u00fcnya vizyonuyla hareket etmi\u015f olsa da, Obama y\u00f6netimi (belki de bizatihi tetikleyicisi oldu\u011fu) Arap Bahar\u0131n\u0131 ve s\u00f6z konusu halk hareketlerinin Arap d\u00fcnyas\u0131nda meydana getirebilece\u011fi demokratikle\u015fme potansiyelini \u00f6ks\u00fcz b\u0131rakm\u0131\u015ft\u0131. Bir \u00e7eli\u015fki olarak g\u00f6r\u00fclebilecek bu durum, \u00f6zellikle M\u0131s\u0131r\u2019da ger\u00e7ekle\u015fen 3 Temmuz 2013\u2019teki askeri darbeye kar\u015f\u0131 Amerikan y\u00f6netiminin tak\u0131nd\u0131\u011f\u0131 umursamaz tutumla per\u00e7inlenmi\u015fti. Bu ba\u011flamda, Amerikan y\u00f6netimlerinin stratejik hesaplar\u0131n\u0131n vizyoner pozisyonlar\u0131na galebe \u00e7ald\u0131\u011f\u0131 iddia edilebilir ve Biden y\u00f6netiminden de benzer bir performans beklenebilir. Arap otokrasilerine kar\u015f\u0131 pragmatik bir pozisyon, Amerikan y\u00f6netimleri a\u00e7\u0131s\u0131ndan kullan\u0131\u015fl\u0131 g\u00f6r\u00fcnmektedir. Ayr\u0131ca yukar\u0131da bahsi ge\u00e7en \u0130ran tehdidinin g\u00fcvenlikle\u015ftirilme s\u00fcreci de bu d\u00f6nemde akamete u\u011frayacak gibi g\u00f6r\u00fcn\u00fcyor. Trump y\u00f6netiminin 2015 y\u0131l\u0131nda imza edilen \u0130ran N\u00fckleer Anla\u015fmas\u0131\u2019ndan tek tarafl\u0131 bir bi\u00e7imde \u00e7ekilmesi ve akabinde \u0130ran\u2019a y\u00f6nelik g\u00fc\u00e7l\u00fc bir pozisyon belirlemesi, \u0130srail d\u0131\u015f politikas\u0131n\u0131n temel dayanaklar\u0131ndan birini olu\u015fturmu\u015ftu. Fakat Biden y\u00f6netiminin s\u00f6z konusu anla\u015fmaya tekrar d\u00f6nece\u011fini belirtmesi, \u0130ran\u2019\u0131n bir tehdit olarak kabul edilmesi s\u00fcrecini sekteye u\u011fratabilir. Bu a\u00e7\u0131dan bak\u0131ld\u0131\u011f\u0131nda, Amerikan y\u00f6netiminin destek vermedi\u011fi ya da \u0130ran\u2019la tesis edece\u011fi bir anla\u015fma yoluyla anlams\u0131zla\u015ft\u0131raca\u011f\u0131 bir g\u00fcvenlikle\u015ftirme s\u00fcreci, bug\u00fcn iyiden iyiye belirginle\u015fen \u0130srail-Arap yak\u0131nla\u015fmas\u0131n\u0131n da alt\u0131n\u0131 oyabilir. Bu a\u00e7\u0131dan bak\u0131ld\u0131\u011f\u0131nda, \u00f6zellikle de me\u015fruiyet zeminini kaybetmesi durumunda, \u0130srail-Arap yak\u0131nla\u015fmas\u0131 otokratik Arap rejimlerinin istikrars\u0131zla\u015fmas\u0131n\u0131 da beraberinde getirebilir. Bu a\u015famada belirtilmesi gereken \u00e7eli\u015fkili bir nokta ise ayn\u0131 s\u00fcrecin \u0130srail-Arap yak\u0131nla\u015fmas\u0131n\u0131 daha da h\u0131zland\u0131rabilme ihtimali. Daha ziyade teorik bir \u00e7er\u00e7evede d\u00fc\u015f\u00fcn\u00fcld\u00fc\u011f\u00fcnde, ortak bir tehdit olarak g\u00f6r\u00fclen \u0130ran\u2019a kar\u015f\u0131 \u0130srail ve Arap \u00fclkelerinin yak\u0131nla\u015fmas\u0131 ve bir ittifak ili\u015fkisi geli\u015ftirmesi, k\u00e2\u011f\u0131t \u00fczerinde beklenebilecek bir sonu\u00e7. Lakin yukar\u0131da da ifade edilen \u0130srail-Arap normalle\u015fme anla\u015fmalar\u0131, \u00f6zellikle Trump y\u00f6netiminin yo\u011fun bask\u0131lar\u0131yla ger\u00e7ekle\u015fmi\u015fti. Bu ba\u011flamda, Arap otokrasilerinin \u0130srail\u2019le normalle\u015fme anla\u015fmalar\u0131ndan beklentileri, \u0130ran\u2019\u0131 dengelemekten \u00f6nce, Amerikan silahlar\u0131na ve diplomatik deste\u011fine sahip olmakt\u0131r. K\u0131sacas\u0131, s\u00f6z konusu \u0130srail-Arap yak\u0131nla\u015fmas\u0131n\u0131n h\u0131zlanabilece\u011fine y\u00f6nelik \u00f6ng\u00f6r\u00fcler, Biden y\u00f6netiminin Arap beklentilerini ne \u00f6l\u00e7\u00fcde kar\u015f\u0131layabilece\u011fiyle do\u011fru orant\u0131l\u0131. Sonu\u00e7 olarak, Biden y\u00f6netiminin olas\u0131 politikalar\u0131 \u0130srail kamuoyunda da yo\u011fun bir bi\u00e7imde tart\u0131\u015f\u0131l\u0131yor. Hatta Netanyahu\u2019nun sosyal medya profilindeki Trump\u2019la \u00e7ekilmi\u015f foto\u011fraf\u0131n\u0131 hala de\u011fi\u015ftirmemi\u015f olmas\u0131, \u0130srail\u2019in yeni se\u00e7ilmi\u015f Amerikan y\u00f6netimine bir mesaj\u0131 olarak d\u00fc\u015f\u00fcn\u00fclebilir. Netanyahu her ne kadar Cumhuriyet\u00e7i-Demokrat ayr\u0131m\u0131 g\u00f6zetmedi\u011fini dile getirse de, Cumhuriyet\u00e7i Trump y\u00f6netimi \u0130srail\u2019e \u201calt\u0131n \u00e7a\u011f\u0131n\u0131\u201d ya\u015fatm\u0131\u015ft\u0131r. Neredeyse b\u00fct\u00fcn sorunlu ulusal g\u00fcvenlik ve d\u0131\u015f politika konular\u0131nda \u0130srail, Trump y\u00f6netiminin deste\u011fiyle bir \u201c\u00e7\u00f6z\u00fcme\u201d kavu\u015fmu\u015ftur. Bu \u201calt\u0131n \u00e7a\u011f\u0131n\u201d Biden y\u00f6netimiyle kapanmas\u0131 daha olas\u0131 g\u00f6r\u00fcn\u00fcyor. [Dr. Ceyhun \u00c7i\u00e7ek\u00e7i Band\u0131rma Onyedi Eyl\u00fcl \u00dcniversitesi\u2019nde \u00f6\u011fretim g\u00f6revlisidir ve \u201cK\u00fcresel ve B\u00f6lgesel G\u00fc\u00e7lerin Ortado\u011fu Politikalar\u0131: Arap Bahar\u0131 ve Sonras\u0131\u201d isimli kitab\u0131n ortak edit\u00f6r\u00fcd\u00fcr]