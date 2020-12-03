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New York Times'tan Thomas Friedman'a konuşan Biden'a göre, İran’ın nükleer silah geliştirmesi; ABD ve küresel nükleer silah kontrol rejimi olan 'Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Antlaşması' için doğrudan bir ulusal güvenlik tehdidi oluşturuyor.

Biden, "Hassas füzeler ve bölgeyi istikrarsızlaştıran tüm diğer şeyler hakkında çok fazla yorum var. Ancak gerçek şu ki, bölgede biraz istikrar sağlamanın en iyi yolu 'nükleer programla ilgilenmek'" dedi.

Seçilmiş Başkan Biden sözlerine şöyle devam etti: "İran bir nükleer bomba yaparsa, bunun sonucunda Suudiler, Türkiye, Mısır ve diğerleri üzerinde kendi nükleer silahlarını elde etmek için muazzam bir baskı yapacak ve dünyanın bu bölümünde ihtiyacımız olan son şey, lanet olası bir nükleer kapasite birikimi."

'YAPTIRIMLARI GERİ ÇEKME SEÇENEĞİNE SAHİBİZ'

ABD her zaman gerektiğinde yaptırımları geri çekme seçeneğine sahip olduğunu ve İran'ın bunu bildiğini belirten Biden, "Müttefiklerimiz ve ortaklarımızla istişare içinde, İran'ın nükleer kısıtlamalarını sıkılaştırmak ve uzatmak için müzakereler ve sonraki anlaşmalar için çabalayacağız. Ayrıca füze programını da ele alacağız" dedi.

İran nükleer programının kilit isimlerinden Fahrizade, 27 Kasım Cuma günü Tahran eyaletinin Demavend ilçesine bağlı Abserd bölgesinde aracına düzenlenen silahlı saldırıda hayatını kaybetmişti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Nisan 2018'de İran nükleer programı hakkında yaptığı sunumda, İran nükleer programının mimarı olarak tanınan Fahrizade'nin adını özellikle belirtmişti.

İsrail'de yayın yapan Yedioth Ahronot gazetesine göre, Netanyahu, konuyla ilgili düzenlediği basın toplantısında, Fahrizade'nin suikastinde İsrail'in rolü olduğuna işaret etmişti.

Türkiye Dışişleri Bakanlığı suikastten sonra şu açıklamayı yapmıştı: "İranlı bilim adamı Fahrizade'nin silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmesinden üzüntü duyduk. Menfur cinayeti kınıyoruz. Türkiye bölgede barış ve huzuru bozmaya çalışan her türlü girişime ve faili ya da hedefi kim olursa olsun terörizmin her türlüsüne karşıdır."

Suudi Arabistan İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif'in yönelttiği suçlamaları reddetmişti.

İran Anayasayı Koruyucular Konseyi (AKK),nükleer faaliyetlerin hızlandırılmasını ve nükleer tesislerdeki denetimlerin sınırlandırılmasını zorunlu kılan yasa tasarısını 2 Aralık'ta, Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ve hükümet üyelerinin karşı çıkmasına rağmen onaylamıştı.