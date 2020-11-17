AA

Amerika Birleşik Devletleri ( ABD) Başkanlığına seçilen Joe Biden, iş dünyasından isimlerle bir araya geldikten sonra ekonomi alanında atacağı adımların planlarını açıkladı.

Virüsü kontrol altına alarak ekonomiyi tekrar rayına oturtmak istediğini belirten Biden, "Önümüzde karanlık bir kış var, işler rayına oturmadan önce daha da zorlaşacak. Kovid ile mücadele için çaba sarf etmek gerek. Bu şekilde iş yerlerini güvenli bir şekilde açabilir, hayatımıza devam eder ve bu salgını geride bırakabiliriz. Zor olacak ama başarabiliriz" dedi.

"İŞBİRLİĞİ YAPMAZSAK..."

Trump yönetiminin aşı dağıtım planına kendisi ve ekibinin ne kadar erken erişimi olursa, geçiş sürecinin de sorunsuz olacağını ifade eden Biden, "İşbirliği yapmazsak daha fazla kişi ölebilir." dedi.

Küçük iş yerleri ve girişimcilerin desteklenmesi gerektiğini belirten Biden, ABD Kongre'sinin ise bir araya gelip derhal ekonomik yardım paketini geçirmesi gerektiğini söyledi.

AA'nın haberine göre; temiz enerji, elektrikli araba marketi ile milyonlarca kişiye istihdam yaratılacağından bahseden Biden, ABD'de üretim yapmayan hiçbir şirket ile sözleşme yapmayacaklarını kaydetti.

"AŞIYA GÜVENİLMEMESİNİN TEK SEBEBİ TRUMP"

Biden, ABD'li ilaç şirketleri Pfizer ve Moderna'nın geliştirdiği aşıların onaylanması durumunda kendisinin aşı olup olmayacağı sorusuna ise, "Dr Fauci ya da bu iki şirket aşının güvenli olduğu sonucuna ulaşırsa aşı konusunda tereddüt etmem." yanıtını verdi. Joe Biden, insanların aşıya güvenmemesinin tek sebebinin Trump olduğunu savundu.