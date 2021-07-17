Biden'dan sosyal medya platformlarına tepki

ABD Başkanı Joe Biden, bugün Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında, sosyal medya platformlarını eleştirerek yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ve aşılar konusunda yanlış bilgiler yaydıklarını, bunun da aşılama oranlarını düşürdüğünü savundu.
Basın mensubunun, Kovid-19 ve aşıların güvenilirliği hakkında yanlış ve yanıltıcı iddiaların yayılması konusunda Facebook gibi platformlara mesajının ne olduğu yönündeki sorusuna Biden, "İnsanları öldürüyorlar" yanıtını verdi. Biden, mevcut pandeminin 'aşılanmayanların pandemisi' olduğunu tekrarladı.
"AŞILANMAYANLARIN SALGINI"
Öte yandan dün ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) Direktörü Dr. Rochelle Walensky, ABD'de son günlerde Kovid-19 kaynaklı ölümler ve hastane yatışlarının çoğunlukla aşılanmamış kişilerde görüldüğünü belirterek, "ABD’de Kovid-19 salgını, aşılanmayanların salgını haline geliyor" demişti.
Bununla birlikte Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki de, basın toplantısında yaptığı açıklamada, Facebook'un Kovid-19'a dair yanlış bilgilerin yayılmasını durdurmak için yeterli çabayı göstermediğini dile getirdi.
Psaki, Beyaz Saray'ın, sosyal medya platformlarındaki aşı karşıtı yanlış bilgilerin neredeyse yüzde 65'inden sorumlu olan 12 kişinin hesaplarının kapatılması da dahil olmak üzere, bu yanlış bilgilerin yayılmasını önlemek için Facebook ve diğer platformlara bir dizi tavsiyede bulunduğunu da sözlerine ekledi.
Ayrıca Psaki, Beyaz Saray'ın, Facebook ve diğer sosyal mecralardan dezenformasyon içeren 'zararlı' içeriklere karşı daha agresif bir tavır sergilemelerini talep ettiğini kaydetti.
FACEBOOK'TAN YANIT
Facebook, ABD Başkanı Joe Biden'ın, başta Facebook olmak üzere sosyal medya platformlarında yayılan yanlış bilgilerin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ve aşılar konusunda yanlış bilgiler yaydıklarını ve bunun da aşılama oranlarını düşürdüğü yönündeki çıkışına yanıt verdi.
Şirketin sözcüsü Dani Lever, yaptığı açıklamada, "Gerçeklere dayanmayan suçlamalarla dikkatimizi dağıtmayacağız" ifadelerini kullandı.
Facebook'taki 2 milyar kullanıcının, 'Kovid-19 ve aşılar hakkında güvenilir bilgilere' ulaştığını belirten Lever, 3 milyondan fazla kullanıcının da yakınlarında aşı olabileceği yerleri bulmak için platformun 'aşı bulma aracını' hizmetini kullandığını kaydetti.
Sözcü, Biden'ın açıklamalarının aksine Facebook'un 'hayat kurtarmaya yardımcı olduğunu' savundu.
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