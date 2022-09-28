Biden'dan petrol şirketlerine sert uyarı

ABD Başkanı Joe Biden, Florida'ya yaklaşan ve büyük yıkıma yol açmasından endişe edilen Ian Kasırgasının benzin fiyatlarını artırmak için bahane olarak kullanılmaması konusunda petrol şirketlerine uyarıda bulundu.
Biden, Washington DC'de düzenlenen Açlık, Beslenme ve Sağlık Konferansında bir konuşma yaptı.
Konuşmasında Florida kıyılarını bugün ya da yarın vurması beklenen ve büyük yıkıma yol açacağından endişe edilen Ian Kasırgası konusunda değerlendirmelerde bulunan Biden, yerel yetkililer ile görüşmeler yaptığını ve federal hükümetin elinden gelen yardımı yapmaya hazır olduğunu vurguladı.
Biden, halka da uyarılara kulak kabartmaları ve uyarı verilen bölgeleri tahliye etmeleri çağrısında bulundu.
"Bugün akaryakıt ve benzin endüstrisine bir uyarıda bulunmak istiyorum" diyen Biden, şu ifadeleri kullandı:
"Bana bu uyarıyı bir daha yaptırmayın ve bu kasırgayı benzin fiyatlarını artırmak için bahane olarak kullanmayın. Benzin fiyatları göreceli olarak düşük seyrediyor ve daha da düşmeye devam etmeli. Uzmanlarım kasırganın ABD'nin petrol üretiminin sadece yüzde 2'sini etkileyeceğini ve bunun çok kısa süreliğine olacağını söyledi. Bu geçici fırtına, petrol sektörünü etkilemesi için, fiyatların şişirilmesi için bahane olarak kullanılamaz. Yetkililerimden benzin fiyatlarının şişirilip, şişirilmediğini denetlemelerini isteyeceğim."
Biden, açlık konusunun da dünyanın en büyük sorunlarından biri olduğunu ve Rusya-Ukrayna savaşının küresel gıda krizini körüklediğini belirtti.
2030'a kadar açlığın bitirilmesi ve beslenme kaynaklı hastalıkların azaltılmasını hedeflediklerini belirten Biden, "Bugün bu hedeflerimize ulaşmak için 100 farklı kuruluştan 8 milyar dolar taahhüt aldığımızı duyurmak isteriz." diye konuştu.
* Haberin görseli AP'den servis edilmiştir.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!