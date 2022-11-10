Biden'dan Musk'ı kızdıracak açıklama

ABD Başkanı Joe Biden, 8 Kasım'da düzenlenen ara seçimlere ilişkin Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında, 2024'te düzenlenecek başkanlık seçimleri için adaylık niyetinde olduğunu ve bu yıl sonuna kadar kesin bir karara varabileceğini söyledi.
Biden, seçimlerin yanısıra Twitter'ın yeni sahibi Elon Musk'ın ulusal güvenlik için bir tehdit teşkil edip etmediği sorusuna da yanıt verdi.
Biden "Elon Musk'ın başka ülkelerle teknik ilişkisi ve işbirliğine, yanlış bir şey yapıp yapmadığına bakılmaksızın incelenmeye değer olduğunu düşünüyorum" diye konuştu.
BIDEN İLE MUSK GERGİNLİĞİ
ABD Başkanı Joe Biden ile dünyanın en zengin ismi olan Elon Musk gerek sosyal medya gerek ise basın toplantılarında sürekli olarak atışıyorlar.
Musk Mayıs ayında "Biden'ın hatası, ülkeyi dönüştürmek için seçildiğini düşünmesi ama aslında herkesin daha az drama için onu seçmesi. 2024'te daha az bölücü bir aday daha iyi olacak ancak yine de Trump'ın Twitter'a geri dönmesi gerektiğini düşünüyorum" demişti.
Biden ise Haziran ayında Musk'ın Tesla yöneticilerine bir e-mail göndererek ekonomi hakkında "Kötü hislerim var" açıklamasına yanıt vermiş ve "Kendisine Ay'a yolculuğunda başarılar diliyorum" demişti.
Temmuz ayında ise ABD Başkanı Biden, ABD Yüksek Mahkemesi’nin kürtaj hakkı kararını iptal etmesi ile ilgili yaptığı açıklamada, kendisi için promptera yazılan "cümlenin sonunu tekrar oku" şeklindeki notları da okumuştu. Biden'ın bu gafı ABD basınında gündem olmuştu. Aylardır Başkan ile halk arasında didişen Tesla ve SpaceX kurucusu Elon Musk, Biden'ın bu gafını da es geçmemiş ve "Prompter'ı kim kontrol ediyorsa gerçek Başkan odur" yorumunda bulunmuştu.
* Haberin görseli Associated Press'ten servis edilmiştir.
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