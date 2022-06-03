Biden'dan Kongre'ye bireysel silahlanmaya karşı çağrı

ABD Başkanı Biden, Beyaz Saray'da ülkede son dönemde artan silahlı şiddet olaylarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Biden'ın konuşma yaptığı salona silahlı şiddet kurbanlarının anılması için ülkenin 50 eyaleti, 5 toprağı ve başkent Washington DC'yi temsilen mumlar dikildi.
AA'nın haberine göre; daha önce yaşanan okul saldırıları ve diğer silahlı saldırıların ardından hiçbir şey yapılmadığını vurgulayan Biden, "Bu kez hiçbir şey yapmadan duramayız. Gerçekten bir şeyler yapmalıyız. Artık yeter." ifadesini kullandı.
"TANRI AŞKINA DAHA NE KADAR YIKIMI KABUL EDECEĞİZ?"
Biden, ülkedeki yarı otomatik silahların yasaklanması çağrısı ile kimsenin Anayasa'nın 2. Ek maddesindeki silah edinme hakkını yok saymadıklarını belirterek, "Bu kimsenin hakkını elinden almak değildir. Bu çocukları korumaktır, aileleri korumaktır, tüm toplumu korumaktır. Bu okula, markete ya da kiliseye vurulma korkusu olmadan gitme hakkımızı korumaktır." dedi.
Ülkede son 20 yılda silahlı saldırı sonucu ölen çocukların sayısının, görev başındayken ölen asker ve polislerin sayısının toplamından daha fazla olduğuna işaret eden Biden, "Tanrı aşkına daha ne kadar yıkımı kabul edeceğiz? Biz bir şeyler demeden önce daha kaç tane masum Amerikalı canını verecek?" diye konuştu.
Biden, Kongre'ye de silah düzenlemeleri konusunda çağrıda bulunarak, "Yarı otomatik silahları ve yüksek kapasiteli şarjörleri yasaklamalıyız. Eğer bunları yasaklamak mümkün değilse, bu silahların satın alma yaşını 21'e çıkarmalıyız." çağrısında bulundu.
Silah sahiplerinin de silahlarını korumaktan sorumlu tutulması gerektiğini kaydeden Biden, silah satışlarında da geçmiş sorgulamasının sıkılaştırılmasını talep etti.
Biden, "Tanrı aşkına neden sıradan bir vatandaş 30 şarjörü olabilen bir otomatik silahı satın alabiliyor. Uvalde'deki hasar o kadar büyüktü ki aileler çocuklarını DNA'dan teşhis etmek zorunda kaldı. Bu çocuklar 9-10 yaşlarındaydı." dedi.
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