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Biden'dan Kiev'e sürpriz ziyaret

ABD Başkanı Joe Biden, Rusya'nın Ukrayna'yı işgale başlamasının birinci yılında dört gün kala Kiev'e sürpriz bir ziyarette bulundu.

Giriş: 21.02.2023 - 08:07 | Güncelleme: ABONE OL
Zekenskiy ve BidenGetty Images

ABD Başkanı Joe Biden, Rusya'nın Ukrayna'yı işgale başlamasının birinci yılında dört gün kala Kiev'e sürpriz bir ziyarette bulundu.

Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenskiy, Biden ile el sıkıştığı anın görüntülerini Telegram sayfasında yayımladı.

Zelenskiy, "Joseph Biden, Kiev'e hoş geldin! Ziyaretin tüm Ukraynalılara verilen desteğin çok önemli bir işaretidir" yazdı.

Biden da yaptığı açıklamada, "Kiev'e yaptığım ziyaret ile Ukrayna'nın demokrasisine, egemenliğine ve toprak bütünlüğüne sarsılmaz bağlılığımızı yeniden teyit ediyoruz" dedi.

Joe Biden, "Putin yaklaşık bir yıl önce işgalini başlattığında Ukrayna'nın zayıf, Batı'nın da bölünmüş olduğunu düşünüyordu. Bizden daha uzun süre dayanabileceğini düşündü. Ama fena halde yanılmıştı" diye konuştu.

Biden ve ZelenskiyGetty Images

Biden'ın ziyareti güvenlik nedeniyle gizli tutuldu.

İki lider Aziz Michael Katedrali'nden ayrıldığında, Kiev'de siren sisleri duyuldu.

Kiev'de bu sabah birçok sokak trafiğe kapatılmıştı.

Zelenskiy de Aralık ayında Washington'a sürpriz bir ziyaret gerçekleştirmiş ve ABD Kongresi'ne ülkesine daha fazla silah yardımı yapılması çağrısında bulunmuştu.

Biden Ukrayna'dan sonra bugün üç günlük bir ziyaret için Polonya'ya gidecek.

Brüksel'de toplanacak AB Dışişleri Bakanları ise Ukrayna'ya mühimmat yardımını görüşecek.

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