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        Haberler BBC Dünya Biden'dan İsrail'e eleştiri: İnsani yardım pazarlık kozu yapılamaz

        Biden'dan İsrail'e eleştiri: İnsani yardım pazarlık kozu yapılamaz

        ABD Başkanı Joe Biden Kasım ayındaki başkanlık seçiminden önce yaptığı son Birliğin Durumu konuşmasında selefi ve başkanlık seçimindeki rakibi Donald Trump'ı ve İsrail'i eleştirdi ve Cumhuriyetçi Partililerin göç konusundaki sataşmalarıyla karşılaştı.

        Kaynak
        BBC
        Giriş: 08.03.2024 - 15:51 Güncelleme: 08.03.2024 - 15:51
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        Biden'dan İsrail'e eleştiri: İnsani yardım pazarlık kozu yapılamaz
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        biden Getty Images

        ABD Başkanı Joe Biden Kasım ayındaki başkanlık seçiminden önce yaptığı son Birliğin Durumu konuşmasında selefi ve başkanlık seçimindeki rakibi Donald Trump’ı ve İsrail’i eleştirdi ve Cumhuriyetçi Partililerin göç konusundaki sataşmalarıyla karşılaştı.

        Biden konuşmasına başlamasından hemen sonra Donald Trump’ı hedef aldı ve selefinin “NATO kendi savunmasına daha çok katkıda bulunmazsa, Rusya’ya ne isterse onu yapmasını söylediği” yönündeki sözlerini sert bir şekilde eleştirdi.

        Biden “Eski başkan gerçekten bunu söyledi ve bir Rus lidere boyun eğdi. Bu tehlikeli ve kabul edilemez” dedi. Biden, NATO’ya bağlılığa devam edeceğini belirtirken ABD’nin Ukrayna’ya sırtını dönmesi halinde Avrupa’nın risk altına gireceğini vurguladı.

        İsrailli liderlere, Filistinlilere insani yardımı siyasi amaçlar için kullanmamalarını söyleyen Biden “İsrail’in lider kadrosuna şunu söylemek istiyorum: İnsani yardım ikincil bir mülahaza ya da pazarlık kozu olamaz. Masum hayatları korumak ve kurtarmak bir öncelik olmalı. Geleceğe bakarken, bu duruma tek gerçek çözüm iki devletli çözüm” dedi.

        Partisinden İsrail’in Hamas’ın 7 Ekim’deki saldırısından sonra İsrail’in Gazze’ye düzenlediği saldırılara desteği konusunda artan bir baskı gören Biden ayrıca “Son altı haftadır derhal bir ateşkes ilan edilmesi için durmadan çalışıyorum” diye konuştu.

        Biden kadınların kürtaj hakkını savunurken, yeniden seçilmesi halinde bu hakkı ülke genelinde geri getirmek için çalışacağını vurguladı.

        ABD Başkanı Biden ekonomi alanında da şirketlere daha çok vergi konulması çağrısı yaparken, daha ucuz ilaç ve ev sahibi olmanın kolaylaştırılacağı vaadinde bulundu. ABD’de geçen yıl tahminlerin aksine ekonomik durgunluk yaşanmazken, Biden seçmenleri ekonomi konusunda ikna etmekte pek başarılı olamamıştı.

        Ancak Biden Kongre’deki konuşmasında “İflasın eşiğinde bir ekonomi devraldım. Şimdiyse ekonomimiz bütün dünyanın imrendiği bir durumda. Sadece üç yılda 15 milyon yeni istihdam yaratıldı ve bir rekor kırıldı. İşsizlik son 50 yılın en düşük düzeylerinde” dedi.

        marjorie taylor greene Getty Images

        Biden, Cumhuriyetçi Temsilciler Meclisi Üyesi Marjorie Taylor Greene’in sataşması üzerine, metin dışına çıktı.

        Biden, Trump müttefiki Cumhuriyetçi Temsilciler Meclisi Üyesi Marjorie Taylor Greene’in sataşması üzerine, önündeki yazılı metnin dışına çıkıp, ABD’nin Georgia eyaletinde daha sonra kefaletle serbest kalan bir düzensiz göçmen tarafından öldürüldüğü ileri sürülen 22 yaşındaki hemşirelik öğrencisi Laken Riley cinayetine değindi.

        Düzensiz göçmenlerin Amerikaları öldürmesinden Biden ve yönetiminin sınır politikasını sorumlu tutan Cumhuriyetçiler, Riley’nin ölümünü Demokratların hatası olarak göstermeye çalışıyor.

        Greene, Biden’ın konuşması sırasında “Mesele Laken Riley, Adını söyle!” diye bağırdı.

        Biden ise binlerce kişinin ABD’nin “yasal” sakinleri tarafından öldürüldüğünü hatırlattı ve düşüncelerinin Riley’nin ailesiyle birlikte olduğunu belirtti.

        Bu arada eski Başkan Donald Trump, bir dizi sosyal medya paylaşımında Biden’ın konuşmasını eleştirdi, sınır krizinden rakibini sorumlu tuttu ve konuşmayı bir “utanç” diye tanımladı.

        Cumhuriyetçi Alabama Senatörü Katie Britt de, konuşmaya partisi adına yanıt verdi ve Biden yönetimi sırasında “Amerikan rüyasının Amerikan kabusuna dönüştüğünü” iddia etti.

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