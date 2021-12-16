ABD'de hortum felaketinin vurduğu eyaletlerden en kötü etkilenen Kentucky'de yaralar sarılmaya çalışılıyor. ABD Başkanı Joe Biden, hortumun büyük yıkıma yol açtığı Kentucky eyaletine ziyaret gerçekleştirdi. İlk olarak Mayfield bölgesine gelen Biden, daha sonra yüzde 75'i yerle bir olan Dawson Springs'e geçti. Mayfield'da eyalet ve yerel yetkililere hitap eden Biden, yeniden inşa ve kurtarma çabalarını destekleme sözü vererek, "Federal hükümetten bir şey istemekten çekinmeyin" dedi. Biden, "Birçok insan şu anda korkunç bir karmaşa yaşıyor ve şu anda tüm bunların şokundan yeni kurtuluyorlar. Ama gitmiyoruz. Biz buradan ayrılmayacağız. Size söz veriyorum, federal hükümet burası yeniden inşa edilene kadar bu işin içinde olacak, aynı zamanda diğer eyaletlerde de" diye konuştu.
"YIKIMIN BÜYÜKLÜĞÜ İNANILIR GİBİ DEĞİL"
Bölgede havadan incelemelerde de bulunan Biden daha sonra Dawson Springs'e geçti. Burada basın toplantısı düzenleyen Biden, "Ne gerekiyorsa, ne kadar sürerse sürsün, devletinizi, yerel liderlerinizi desteklemek için ne gerekiyorsa yapma niyetindeyim. Çünkü iyileşeceksiniz ve yeniden inşa edeceksiniz. Biliyorsunuz, bu yıkımın büyüklüğü, buraya baktığınız zaman neredeyse inanılır gibi değil. Bu hortumlar önlerine çıkan her şeyi yıkıp geçti" ifadelerini kullandı.
KENTUCKY'DE 71 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Kentucky Acil Durum Yönetimi Sözcüsü John Bobel'e eyaletteki hortum felaketinde yaşanan can kaybının 71 olarak güncellediğini aktardı.
Bobel, daha önce 74 olarak açıklanan ölü sayısına yönelik, "Raporlardaki çelişkiyi ortadan kaldırdıktan sonra ölü sayısı artık 71" dedi.
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