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        Haberler Dünya Biden'dan geri adım: Meksika sınırına 32 kilometrelik duvar inşasına onay verdi

        Biden'dan geri adım: Meksika sınırına 32 kilometrelik duvar inşasına onay verdi

        ABD Başkanı Joe Biden, düzensiz göçmen akınıyla mücadele için ABD-Meksika sınırının Texas eyaleti bölümüne inşa edilecek 32 kilometrelik duvara onay verdi. Biden, ABD'nin eski Başkanı Donald Trump'ın aksine 2020'de seçildiği takdirde "bir metre daha" duvar inşa etmeyeceğini vaat etmişti.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 05.10.2023 - 21:56 Güncelleme: 05.10.2023 - 22:06
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        Biden'dan geri adım: Onay verdi
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        ABD’nin eski Başkanı Donald Trump’ın aksine 2020'de seçildiği takdirde ABD - Meksika sınırına "bir metre daha" duvar inşa etmeyeceğini vaat eden Başkan Joe Biden, geri adım attı. Biden, düzensiz göçmen akınıyla mücadele için ABD - Meksika sınırının Texas eyaleti bölümüne kurulacak 32 kilometrelik duvara onay verdi.

        ABD Gümrük ve Sınır Koruması Birimi tarafından konuyla ilgili dün yapılan yapılan açıklamada, Biden yönetiminin yalnızca daha önceden bütçesi oluşturulan bir projeye onay verdiği belirtilerek, karar desteklendi. Açıklamada, sınırın hareketli bölgelerinden yalnızca Rio Grande Vadisi’nden ABD sınırları içine bu yıl içinde 245 binin üzerinde kaçak geçiş yapıldığı aktarıldı.

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        New York Belediye Başkanı Eric Adams, geçen yıldan bu yana yalnızca New York’a 100 binden fazla yeni göçmen kaydı yapıldığını bildirirken, göçmenlerin temel barınma ve gıda maliyetinin önümüzdeki 3 yıl içinde 12 milyar dolara yükseleceğini öngördüklerini belirtti. Adams, “New York şehrinde kapasitemiz doldu” ifadelerini kullanarak, göçmenleri yola çıkmaktan vazgeçirmek için bu hafta Meksika, Kolombiya ve Ekvador ülkelerini ziyaret ederek konuyla ilgili çeşitli görüşmeler gerçekleştireceğini belirtti.

        KAÇAK GEÇİŞLER REKOR DÜZEYE ULAŞTI

        Yetkililer, geçtiğimiz ay sınırdan rekor sayıda kaçak geçiş yaşandığını belirterek, ABD’nin özellikle güney eyaletlerinde yer alan bazı şehirlerde nüfusun gözle görülür düzeyde artış gösterdiği ifade edildi. ABD Sınır Polisi verilerine göre, Meksika sınır bölgelerinde yalnızca geçtiğimiz temmuz ayında 132 bin ve ağustos ayında 181 bin kaçak göçmen yakalandı. Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador ise geçtiğimiz günlerde yaptığı bir açıklamada, ABD sınırına son dönemde ortalamada günde yaklaşık 10 bin kişinin geldiğini bildirmişti.

        TRUMP'TAN BİDEN'A TEPKİ

        Trump dün katıldığı bir televizyon programında, kendi başkanlık döneminde uyguladıkları katı sınır yönetimi politikasını değiştiren ve sonradan pişman olan Joe Biden ve yönetimini eleştirdi. Trump yaptığı açıklamada, Biden yönetimi tarafından uzun süre durdurulan ve yaşanan son gelişmelerin ardından inşaatına tekrar başlanan sınır duvarı projesi için “Biden ve ekibi, bizden gördükleri her şeyi yapmak zorundalar” dedi.

        Trump döneminde sınıra 640 kilometreden fazla duvar inşa edilmişti

        Trump döneminde sınıra ABD-Meksika sınırına 640 kilometreden fazla duvar inşa edilmiş, Biden yönetimi göreve gelmelerinin arından yayınladıkları bir bildiride Meksika sınırına duvar örmenin “ciddi bir politika çözümü” olmadığını belirtmişti.

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