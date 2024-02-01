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        Haberler Dünya Biden'dan Batı Şeria'da Filistinlilere şiddet uygulayan Yahudi yerleşimcilere yaptırım

        Biden'dan Batı Şeria'da Filistinlilere şiddet uygulayan Yahudi yerleşimcilere yaptırım

        ABD Başkanı Joe Biden, işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilere saldıran Yahudi yerleşimcileri cezalandırmayı amaçlayan bir kararname yayınladı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.02.2024 - 20:49 Güncelleme: 01.02.2024 - 22:09
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        Başkan Biden'dan Yahudi yerleşimcilere yaptırım
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        ABD Başkanı Joe Biden, 7 Ekim'de Hamas'ın İsrail'in güneyine düzenlediği saldırının ardından işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilere saldıran Yahudi yerleşimcileri cezalandırmayı amaçlayan bir kararname yayınladı.

        Beyaz Saray ulusal güvenlik danışmanı Jake Sullivan, Biden'ın emrinin Filistinlilere saldırdığı veya gözdağı verdiği ya da mülklerine el koyduğu tespit edilen kişilere karşı mali yaptırımlar ve vize kısıtlamaları uygulamak için bir sistem kurduğunu söyledi.

        "Bugün atılan adımlar hem İsrailliler hem de Filistinliler için barış ve güvenliği teşvik etmeyi amaçlamaktadır."

        4 Yahudi yerleşimciye yaptırım açıklanırken, isimleri David Chai Chasdai, Einan Tanjil, Shalom Zicherman ve Yinon Levi olan bu 4 kişi, Batı Şeria'da şiddet olaylarını başlatmak, Filistinli sivilleri hedef almak ve evlerini yakmak suçlarından yaptırım listesine alındı.

        Yaptırım listesine alınan kişiler Amerikan finans sistemi içinde işlem yapamayacak, bu ülkeye vize alamayacak, varsa ABD'deki varlıkları dondurulacak ve Amerikan vatandaşlarının bu kişilerle iş yapması yasaklanacak.

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