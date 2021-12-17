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COVID-19'dan en ağır etkilenen ülke olan ABD'de can kaybı 800 bini aştı.

Ülkede Başkan Joe Biden, COVID-19'a karşı aşılanmayan insanları, yakında aşı olmazlarsa çok zor ve tehlikeli bir kışla karşılaşacakları konusunda uyardı.

Biden, COVID-19 brifinginin ardından Beyaz Saray'da yaptığı açıklamada, "Amerikan halkına doğrudan bir mesaj göndermek istiyorum: Attığımız adımlar nedeniyle Omicron henüz sanıldığı kadar hızlı yayılmadı. Ama şimdi burada ve yayılıyor. Ve de artacak. Aşılanmamışlar için - kendileri, aileleri ve yakında dolduracakları hastanelerde - ağır hastalık ve ölüm dolu bir kışa bakıyoruz. Ama iyi haber: Eğer aşı olduysanız ağır hastalık ve ölümlerden korunuyorsunuz" dedi.