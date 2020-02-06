AA

ABD'deki başkanlık seçimleri için yarışan Demokrat aday adaylarıdan eski ABD Başkan Yardımcısı Joe Biden, Iowa'da başlayan ön seçimlerde geride kalınca, öne çıkan iki rakibi Pete Buttigieg ve Bernie Sanders'a yüklendi.

Biden, New Hampshire'daki seçim kampanyası sırasında Iowa'daki ön seçimlerde yarışı önde götüren eski South Bend Belediye Başkanı Pete Buttigieg ve Vermont Senatörü Bernie Sanders'a sert eleştiriler yöneltti.

Joe Biden, rakibi Sanders için Demokrat Partiden aday gösterilmesi durumunda, partinin ''sosyalist etiketiyle'' anılacağını savunurken, 38 yaşındaki Buttigieg'i tecrübesiz olmakla eleştirdi.

Biden, India eyaletinde 100 bin nüfuslu bir kenti yönetmekten başka bir görevde bulunmayan Buttigieg'in aday gösterilmesinin ''riskli'' olduğunu söyledi.

Kendi seçim kampanyasını da eleştiren ve Iowa'da ''sert bir yumruk yediklerini'' ancak ilk kez yenilgiye uğramadığını belirten Biden, Demokrat Parti'nin başkan adaylığı için mücadele etmeyi sürdüreceğini söyledi.

Demokrat aday adaylarından başkanlık yarışına halen 11 isim devam ediyor.